太妍Solo出道10年推出精選輯！公開兩首未收錄「遺珠」

太妍推出精選輯。（圖／SM Entertainment提供）

少女時代隊長太妍2015年以迷你專輯《I》Solo出道，迄今發行過許多膾炙人口的代表作品，今年迎來solo出道十週年為此推出紀念精選輯《Panorama : The Best of TAEYEON》，挑選了在太妍推出的眾多歌曲中，於各時期、風格具有代表性的作品。而太妍此次也特別向台灣粉絲捎來問候，親自分享solo出道十年的心情。

太妍選擇〈Something New〉、〈Circus〉是專輯未收錄的遺珠。（圖／SM Entertainment提供）

對於Solo出道十週年，太妍表示很高興也很感謝，因為有粉絲的支持、喜愛和熱烈反應，才讓她能持續製作專輯，同時也是對未來十分期待的瞬間；平時嚴以律己不太稱讚自己的她，面對稱讚自己的要求，靦腆地誇自己「做得很好、辛苦了」。回顧過往十年時間，最令其記憶深刻的是所有籌備專輯的“充實時光”，與演唱會、發行專輯等展示成果的時候，對太妍來說都是彌足珍貴的瞬間。

這張《Panorama : The Best of TAEYEON》專輯收錄了新歌〈問候 (Panorama)〉、太妍各時期的代表性作品，還包含重新編排的2025 mix版本，以及CD Only曲目等。太妍說道主打歌〈問候 (Panorama)〉是向過去的自己與未來的自己打招呼的故事，也是想著粉絲們而誕生的歌曲。

而擁有無數熱門作品的她，被問及此次專輯未收錄的一首遺珠歌曲，因太難抉擇所以選了迷你三輯《Something New》的主打曲〈Something New〉和收錄曲〈Circus〉兩首歌。對於接下來的十年，太妍覺得自己會以更加舒適、幸福的面貌出現在大眾面前，或展現對自己更加自信的模樣。

