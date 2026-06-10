太威！Faker入選《時代雜誌》體壇百大人物 比肩梅西、大谷翔平

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輝達執行長黃仁勳（左）6月5日訪問南韓第一天就先與南韓傳奇電競選手「Faker」會面，當場贈送他價值數十萬台幣黃仁勳與Faker共同簽名的RTX 5090最高端遊戲顯示卡。輝達X



果然是大魔王！《英雄聯盟》電競傳奇選手Faker（李相赫），在全世界擁有超高知名度，就連輝達執行長黃仁勳都把他視為偶像，兩人近期在南韓相見歡，黃仁勳與Faker共同簽了一張雙簽版頂級顯卡，並抽獎送給現場粉絲。美國《TIME》雜誌近日公布2026年首屆「TIME100 Sports」百大最具影響力運動選手名單，Faker除了成功入選，還跟梅西、大谷翔平、LeBron James 等傳統體壇巨星並駕齊驅，讓更多人感受Faker的魅力。

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《TIME》雜誌也特別指出，Faker是《英雄聯盟》史上最成功選手，也是電競產業最具代表性人物，他早在 2024 年就成為 Riot Games 首屆「名人堂」入選者，2026 年初 Faker 更獲頒韓國最高體育榮譽「青龍章」，在遊戲界幾乎是「神」一般的存在。

Faker六度於《英雄聯盟》世界大賽奪冠，更帶領T1三連霸。官方提供

Faker長年效力於T1戰隊，並且靠精湛的遊戲功力，6度奪下世界冠軍的輝煌戰績，被全球粉絲尊稱為「大魔王」或「LOL之神」。Faker由父親一手養大，父親決定一起學習打電動、拉近父子距離。15歲的時候，Faker首次接觸《英雄聯盟》，常常打到廢寢忘食，甚至就連奶奶也加入打遊戲的行列之中。看到孫子如此愛打電玩，奶奶對李相赫說，既然這麼喜歡玩遊戲，那就成為第一名吧，一番鼓勵也讓李相赫成為職業電競選手。

另外，Faker在韓國享有極高的國民級地位。根據報導，儘管年收入破億，他私下生活卻極度簡樸，熱心於公益慈善，甚至還入選《2025 最具影響力的韓流明星名人榜單》，受肯定的程度已經超越體育圈與娛樂圈多數明星。

《TIME》也點出，Faker這次入選「Icons」類別不僅僅是傳奇的冠軍紀錄，也包含文化、經濟、媒體與社會綜合影響力，這十幾年間電競漸漸被主流體育接受，陸續被列為正式比賽項目。《TIME》讚賞，Faker 不僅是見證者，其努力不懈的精神更是令人敬佩。

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