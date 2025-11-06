太子台灣二當家刪訊息遭收押 檢追星籍藏鏡人

台北市 / 綜合報導

檢調持續偵辦柬埔寨犯罪組織「太子集團」跨國洗錢案，台灣最高的兩名幹部王姓負責人和辜姓主管都遭拘提到案，其中辜姓主管被查出手機內，曾多次傳訊給一名新加坡籍的高層「陳秀玲」，據了解她就是在台幹部的幕後藏鏡人，更是集團首腦陳志的心腹帳房，有關在台灣的金流包含買豪車、豪宅都由她在境外操控，而辜姓主管因涉嫌洗錢還刪除重要訊息，今(6)日凌晨被收押。

西裝筆挺看起來斯文的大老闆，其實是跨國犯罪組織太子集團首腦陳志，把台灣當成「洗錢基地」，檢調著手偵辦，查出台灣區幕後黑手陳秀玲。廣告旁白說：「手指動起來，用力點17喔，17陪你更有聊。」由藝人黃立成創辦的17直播是華人最大直播平台，但傳出台灣太子集團高層「陳秀玲」，竟然曾擔任董事。

新加坡籍的陳秀玲年約43歲，是台灣太子不動產的董事長，爆出曾任17直播獨立董事，但她其實是詐騙首腦陳志的核心夥伴，昨(5)日遭檢方拘提到案的，包含台灣太子王姓負責人還有二當家辜姓人資主管，檢調查出她常用通訊軟體和高層陳秀玲聯繫，大多重要訊息都已經刪除，罪嫌重大。

攤開太子集團組織圖陳志底下心腹中國籍的李添，被任命為台灣業務經理人，他還在台灣聘請祕書辦事，而陳秀玲被掛名為負責人，境外遠端交辦台灣幹部，王姓負責人和辜姓人資主管執行洗錢業務，無論是買豪宅或是買下限量款超跑豪車，超過45億不法所得如何花用，都得聽從幕後「藏鏡人」，但陳秀玲不在境內無法拘提，太子集團在台金流鏈還得向上追查一一突破。

原始連結







