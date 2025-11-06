太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心





涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。

檢警為調查太子集團在台洗錢的不法資產，向台北地方法院聲請扣押名下不動產18筆，包含北市和平東路某豪宅11戶、車位48個（依實價登錄價值計38億1421萬餘元），26輛豪車（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台灣台北地方法院已於10月27日以114年度聲扣字第96號刑事裁定准予扣押在案。

對此，林智群律師4日在粉專上發文指台灣警察、地檢署偵辦詐騙集團，抓不到核心人物，「都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢！現在美國扣了140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了45億元（新台幣）。」

林智群點名金管會，應該參與反詐騙計畫，他寫道：「這個太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，金管會要不要清查一下呢？」

他表示詐騙集團騙來的錢，不可能放中國，他強調要從詐騙金流開始，才能抓到首腦，「通常是放虛擬貨幣，不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家（美國洗錢罪很重的！），台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。」

