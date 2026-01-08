太子帝國崩解中！陳志剛被遣送 柬國央行接管旗下銀行「業務全面凍結」

太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

太子集團董事長陳志近日遭柬埔寨警方逮捕，並於1月6日應大陸請求完成引渡程序。柬埔寨內政部於7日正式對外證實此一消息。隨後，柬埔寨國家銀行在1月8日宣布，太子銀行即日起正式進入清算程序，並指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司擔任清算人，全面接管銀行的資產與營運。此舉被視為陳志落網後，官方針對太子集團金融體系展開的第一波應對行動。

太子銀行。（圖／翻攝自Google Maps）

根據《柬中時報》報導，柬埔寨央行公告指出，太子銀行自即日起將全面暫停所有新增金融服務，包括新開立存款帳戶與發放新貸款。不過，現有客戶仍可如常辦理提款，貸款戶也必須持續履行還款義務。當局強調，將依《銀行與金融機構法》所訂優先順位清償債務，並與相關部門密切合作，確保清算過程透明、合法，以最大限度保障存戶權益。

太子集團由陳志於2015年創立，事業版圖涵蓋房地產、銀行、旅遊等產業，營運足跡遍及30多國。然而，該集團近年來因涉及跨國詐騙、洗錢、人口販運與強迫勞動等重大罪行，成為多國司法機關鎖定對象。美國司法部指控陳志主導經營「殺豬盤」詐騙網絡，並針對其展開跨境追訴。

相關指控引發多國執法機關聯合行動。南韓對其施加制裁，泰國查封關聯資產，新加坡凍結旗下企業資金，香港警方亦曾凍結約27.5億港元（約新台幣110億元）資產。隨著英、美等國加強調查與追緝行動，太子集團運作逐步瓦解，陳志也於全球遭紅色通緝，最終落網並被引渡。

據了解，陳志日前在柬埔寨遭當地警方拘捕，並於1月6日應大陸政府請求完成引渡程序。根據柬埔寨內政部說法，陳志與另外兩名大陸公民一併被遣返回國，陳志本人早於2023年12月即被剝奪柬埔寨國籍。隨著陳志遭遣返大陸，集團命運更加撲朔迷離，太子銀行的清算結果亦成為後續觀察重點。





