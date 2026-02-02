太子案翻版！調查局金融掃黑專案 揪日本博弈集團在台洗錢61億

台北市調處偵辦日本博弈集團在台非法洗錢案。(記者陳彩玲攝)

〔記者陳彩玲／台北報導〕為打擊不法集團濫用人頭公司犯罪，調查局今年1月起發動「金融掃黑專案」，查獲不法公司953家、犯罪金額高達321億餘元。其中，台北市調處偵辦一起日本博弈集團在台洗錢案，查出我國傅姓男子成立多間人頭公司，協助賭場客服業務，並以假交易洗錢逾61億元，手法如同太子集團案，全案由台北地檢署偵辦中。

調查局為掃蕩犯罪集團濫用人頭公司洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺等重大經濟犯罪，今年1月1日至1月31日期間發動「金融掃黑專案」，動員全台26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案，查獲不法公司953家、犯罪金額達321億3796萬餘元，另查扣賓士、保時捷等名車7輛、名錶、名牌包等，不法所得達1億496萬元。

其中，日本博弈集團在台非法洗錢案，宛如太子集團洗錢案翻版。據了解，日本博弈集團與傅男合謀，共同經營賭場水房、跨國博弈客服及洗錢業務，在台設立6間人頭公司，並招募精通中文、日文的人員，擔任賭場的財務、客服等員工，負責賭場出入金管理、賭金移轉、系統維護、網頁設計等業務，與太子集團洗錢案手法極為相似。

此外，日本博弈集團更以廣告費、行銷費、網路服務費等名目，與在台人頭公司簽約假合約，實際無商品、無對價，將博弈不法所得自日本匯入台灣，製造正常商業往來假象，規避國稅局查核。資金進入台灣後，傅男等人再購買USDT等加密貨幣或提領現金出境，層層斷點掩飾金流。

全案是台北市調處在偵辦另一起詐團案件時，發現加密貨幣金流異常，加上溯源追出日本博弈集團涉將台作為洗錢中繼站，目前清查洗錢金額達61億餘元，查扣2億元不法所得，包括房地產、人頭公司交易帳戶、泰達幣等，現由台北地檢署持續偵辦中。

調查局表示，近年跨境經濟犯罪猖獗，不法犯罪集團利用台灣通訊及金融交易便利性，不斷變換犯罪工具及手段，除透過傳統通訊、金融服務外，更結合電信網路、虛擬資產、第三方支付等方式誘詐被害人並遂行洗錢目的，呼籲民眾應提高警覺審慎判斷投資訊息，且勿因小額報酬、人情等因素而擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯。

