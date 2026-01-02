太子洗錢案第五波搜索 帛琉豪奢度假村設水房！台籍老闆遭拘提

檢方查出太子集團涉嫌透過在台添購豪宅、豪車等洗錢。（資料畫面）

檢調持續偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，日前才再度約談太子在台最高幹部李添的另一名特助林昱妏，任職期間主要負責出面購買集團超跑豪車，先前約談因涉犯詐欺罪10萬元交保，這回則因涉犯洗錢罪，諭知加保30萬元；今（2日）檢調發動新一波搜索，太子集團疑似在帛琉某豪華度假村設下水房據點，目前度假村台籍石姓負責人已遭拘提到案。

檢調最新發現，太子集團原將詐騙水房設置在柬甫寨，2019年遭掃蕩後，恰巧碰上新冠疫情，全球旅遊衝擊下，太子鎖定帛琉一家豪華度假村進駐，檢方懷疑度假村負責人涉共犯洗錢，今（2日）發動第5波搜索，兵分多路搜索，並將石姓負責人拘提到案。

廣告 廣告

太子集團首腦陳志以柬埔寨為基地，打造加密貨幣、線上博弈等詐諞洗錢跨國網，在台成立超過10家人頭公司，並將海外贓款透過在台購買豪宅、跑車等洗白，檢調還追出，太子曾以港資買下4輛遊艇長期停泊八斗子碼頭，不過洗錢案遭揭發前，已全數駛離我國海域，其中3艘已變賣。

上月底檢調先後再度約談李添在台兩名女特助，其中以「爆乳燦笑」交保引發關注的劉純妤，再度出庭有別於初次出庭從容模樣，不僅包緊緊，也在庭中落淚表示壓力大到快喘不過氣，據了解，劉純妤和同事林昱妏在職期間主要負責出面與車商洽談。





更多《鏡新聞》報導

不只藏豪宅豪車！太子港資買4遊艇 檢再拘提6人她600萬交保

夫鎖定弱勢少女性侵挨告！社工妻還幫查偵辦進度 皆2大過免職

女工程師室內衝浪染食腦蟲就醫6天亡 家屬求償千萬業者免賠