太子爺「毀容」靠3D回春 台南福安宮復刻百年神顏

福安宮開基主神百年中壇元帥顏面嚴重剝落受損狀態幾近「毀容」。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕鄭仔寮福安宮開基主神中壇元帥有超過百年歷史，顏面嚴重剝落受損狀態幾近「毀容」，廟方欲重修卻「擲嘸杯」，最終決定以3D掃描建模，經20餘次擲杯往來溝通面容細節，成功復刻太子爺容貌。

鄭仔寮福安宮香火鼎盛，相傳是道光年間先民請來奉祀，受歲月侵襲神像臉部已出現嚴重剝落，廟方花費2年時間以3D掃描建模，並且透過擲茭，逐一向太子爺請示修復細節，終於在日前成功復刻太子爺容貌。

福安宮總幹事蘇文勝指出，道光年間台江浮覆，來自學甲與二重溪的先民在此圍墾養殖，並迎請中壇元帥在此供奉，1878 年成立太子爺會，並建草寮公厝供奉，廟額「福安宮」，迄今有近150年歷史，期間經過多次擴建，終於有了如今規模。

蘇文勝說，中壇元帥高齡100多歲，又時常參加各大慶典活動，長年奔波，導致神像臉部雕刻逐漸風化，擔心日後神像原貌不可考，向神明請示，是否可以透過專業匠師修復原貌，但遭到中壇元帥拒絕，廟方也擔心萬一修復不當，反而破壞原來模樣，經過請示，中壇元帥同意復刻。

但由於顏面受損相當嚴重，復刻過程挑戰相當高。蘇文勝提出以3D掃描建模，透過科技模擬，復刻神像原貌，而為了確保沒有失去原味，遇到比較沒有把握的部分則透過擲茭，由中壇元帥自己決定，經過20餘次往來溝通，終於復刻了寶相莊嚴的神像，也為科技結合傳統民俗開啟另一個可能，也成為文物保存及宗教信仰開啟先例。

福安宮作為地方信仰中心，也積極維護並推廣廟宇文化資產，在歷次擴建過程收集多位知名匠師，如蘇天福、莊春波、王瑞瑜、廖慶章、杜牧河、陳三火、陳南陽、陳啟村、王榮山、施弘毅等人作品，包含彩繪、雕刻、剪黏等，並加入文資處宮廟博物館認證，為保存常民信仰盡心。

台南福安宮復刻百年中壇元帥金身神顏，歷經2年時間終於恢復帥氣原貌。(記者王姝琇攝)

