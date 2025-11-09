太子爺3D回春 福安宮科技復刻原貌

北區鄭仔寮的福安宮致力保存文資，除以科技復刻主神中壇元帥容貌，並申請成為宮廟博物館。

（蘇文勝提供）

記者林雪娟∕台南報導

文資處推廣宮廟博物館認證，獲得廟宇認同，位於北區鄭仔寮的福安宮，廟宇內集結各工藝大師作品，有些還是國寶級人物，涵蓋彩繪、雕刻、剪黏等技藝，近期更結合三Ｄ掃描建模，成功復刻太子爺容貌，科技結合傳統民俗，「三Ｄ回春」，為文物保存及宗教信仰開啟先例。

福安宮開基主神中壇元帥，相傳從道光年間由先民請來奉祀，百年來受歲月侵襲，神像臉部剝落，廟方花兩年時間，以三Ｄ掃描建模並透過擲筊，逐一向太子爺請示修復細節，日前成功讓神像神顏再現風華。

福安宮總幹事蘇文勝指出，廟宇除是地方信仰中心，並積極維護和推廣廟宇文化資產，歷次擴建過程，邀請蘇天福、莊春波、王瑞瑜、廖慶章、杜牧河、陳三火、陳南陽、陳啟村、王榮山、施弘毅等多位知名藝匠師，涵蓋彩繪、雕刻、剪黏等技藝作品，許多文化界人士認為相當難得，推薦申請加入宮廟博物館認證行列，廟方也希望為保存常民信仰盡心。

因交陪廣闊，主神中壇元帥除廟方本身祭典活動，常參與各大慶典活動，長年奔波，加上高齡已一百多歲，神像臉部雕刻逐漸風化，嚴重受損；廟方擔心日後神像原貌不可考，原希望透過專業匠師修復原貌，向神明請示遭拒，後同意採復刻，因難以模擬神像原始面貌，蘇文勝提出以三Ｄ掃描建模，透過科技模擬，復刻神像原貌，保留原味，有趣的是，遇到較無把握處，透過擲筊，由中壇元帥自己決定，幾經數十次溝通，復刻寶相莊嚴神像，為科技結合民俗，開啟另一個可能，而日後主神將常駐廟內護境，復刻神像則將代理參與各種祭典，兼顧文物保存及傳統活動。