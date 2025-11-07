太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司

社會中心／綜合報導

檢警調掃蕩太子集團，五名聲押被告中，在台主嫌王昱棠等四人收押禁見，唯獨和平大苑管家涂又文，三十萬交保。但如今太子集團更被爆出，還有一名神秘二把手，中國籍胡小偉，不但掌控台灣23家公司，疑似跟中共高層關係密切，另外還傳出兩名集團要角入台卡關，有藍營立委協助。

天旭幹部李守禮、太子在台主嫌王昱棠，以及天旭司機邱子恩凌晨陸續上囚車。檢警調偵辦太子集團洗錢案聲押五人，二當家辜淑雯率先被押，王昱棠、李守禮、邱子恩，在接獲和平大苑管委會轉交的函文後，立刻開走、變賣豪車，涉嫌串滅證也裁定收押。但和平大苑管家涂又文以三十萬交保，檢方不服將提抗告。地下室停了不少太子集團名下豪車，其中全台只有一輛的「山豬王」布加迪，疑似就曾出現在藝人春風車隊總部開幕上。藝人春風（2022）表示「我朋友真的對我非常地好，我要打電話給他說，哥我開幕要用車，他說你拖去。」

太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 持香港護照掌控台灣23家公司

太子集團在台嫌犯五人聲押四人收押禁見 僅和平大苑管家凃又文三十萬交保（圖／民視新聞）

特地用紅龍圍起，就怕借來的兩億豪車，有半點損傷。這輛布加迪，疑似是向太子主席陳志借的車，難不成兩人交情匪淺，春風經紀公司則說，雙方只是車友關係。奢華名車搭配上億豪宅，如今爆出有兩名核心中國籍幹部多次來台，入境卡關還找上國民黨立委林思銘協助。立委（國）林思銘表示「要申請境外人士入台，要依據什麼樣的法規，及相關的流程，審查最後的結果，本辦公室從來未予以介入。」

傳兩名太子集團核心幹部來台 曾找藍營立委協助入台（圖／民視新聞）

集團更盛傳有名神秘二把手，來自中國江蘇的胡小偉，年約四十多歲，持有香港護照。甚至外傳陳志其實是他的手下，2016年涉及非法遊戲吸金六十億被逮，卻疑似和中共高層關係密切，獲得釋放。2022年多次來台，協助集團運作，底下掌控的23家公司。共三百多人遭國安單位列管，其中包括四海及竹聯黑幫份子。新北市議員（民）卓冠廷表示「表面上用類博弈的公司，背後是洗錢的系統，也靠台灣的高科技，跟資訊的人才，所以他們的核心幹部，會有需要來台灣的理由。」除了經營跨國詐欺、博弈不法所得外，有沒有替中國高官洗錢？甚至背負「特殊任務」，發展特殊組織？檢警調勢必得深入釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

