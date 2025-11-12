太子詐團來台巨額「投資」嘸人知？專家揭法令爆：財金單位全失守

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，發現該集團在台北101成立天旭公司，並在天王周杰倫居住的「和平大苑」豪宅購入11戶房產，大手筆資金流動震引發議論。財經專家、資深媒體人呂國禎表示，法律規定若僑外資進台灣，都要經過投審會的審核，特別是有中國大陸名字者要特別擔心是不是陸資；他痛批整起事件可以看出經濟部、金管會、內政部以及各銀行全部都失守。

呂國禎日前在政論節目《關鍵時刻》中指出，這起事件可以看出台灣的經濟部、金管會、檢調系統、內政部都完全失防。他表示，一般的公司關聯企業圖有子公司、孫公司，但太子集團董事長兼執行長陳志很厲害，讓每家公司都獨立，彼此之間沒有關聯、都設斷點，讓大家找不到這些公司彼此有關係。

但呂國禎說，按照現行法律規定，若僑外資要進到台灣，都要經過投審會的審核，特別是有中國名字者，要擔心是不是陸資、匪資繞到新加坡、香港來台灣投資，這是從馬英九時代到蔡英文時代都在嚴審；然而，該集團每家公司都是中國名字，包括李添、張剛耀等人都被列為僑外資，這些錢匯進來照理說都要經過經濟部投審會的審核。他質疑，有人拿30幾億買了11戶豪宅，金管會以及經濟部以及銀行都沒有覺得奇怪嗎？完全沒有設防，怎麼讓這些外資進來的？「還是知道了，有人去保護他？」

呂國禎痛批金管會跟檢調系統都在睡覺，並提及此案在2020年11月時，從澄碩公司的某銀行帳戶轉1100萬美金到張剛耀的私人帳戶，隔4天又從邁羽公司帳戶匯1000萬美金到張剛耀的私人帳戶，這些都是人頭公司，也都是投審會、經濟部在管的。呂國楨也說，隔幾個月後， 睿督公司的銀行帳戶又匯款400萬美金到張剛耀的私人帳戶，幾天後又從博居公司匯款到柬埔寨一家銀行的私人帳戶。

呂國禎直言，這是公司的帳戶、僑外資，匯錢到國外究竟是否要投資，經濟部竟然完全都沒有去查；他也質疑，金管會有沒有登記這些錢的異常、銀忙有沒有通報發現有異常洗錢？完全沒有通報，這3個部門完全失守。

呂國禎說，內政部地政司在2017年曾說怕陸資、僑外資假裝繞道來台灣炒房，規定同社區10%為上限、大陸地區人民只能取得一戶，但陳志買11戶豪宅，而和平大苑共106戶，陳志買11戶超過10%的規定就已經違法，內政部卻也沒有去查。呂國禎認為，經濟部、金管會、各銀行到內政部全部都失守了。

而金管會主委彭金隆今（12）日在立院被問到對於太子集團案，是否不作為、在裝睡？彭金隆回應，10月14日收到美國制裁，15日就金檢銀行，涉案的銀行有10家，目前金檢結果大額資金通報暫時符合規定，但後續繼續調查。

