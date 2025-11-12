太子詐團成員交保惹議 北院說話了 117

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

柬埔寨太子跨國詐欺集團經美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提起公訴，台北地檢署執行搜索、拘提後，卻有多達19名被告交保，且涉案大陸籍財務長李添女特助劉純妤以15萬元交保後燦笑離場引爭議，台北地院為免產生誤解，今（12）日發出新聞稿表示，除了5名檢方聲請羈押禁見的被告，其他交保被告都是檢察官諭知，並非法院裁定交保。

太子詐團首腦陳志等人遭美國聯邦檢察官起訴，北檢於4日依美國財政部海外資產控制辦公室將該集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁的名單，於4日對和平大苑等處展開搜索，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，檢察官偵訊後卻只對辜淑雯、邱子恩、李守禮、王昱棠、涂又文等5人聲請羈押禁見，其中涂又文被裁定以30萬元交保，其他4名被告裁准羈押禁見。

廣告 廣告

不過，近日媒體報導「柬埔寨跨國詐欺集團『太子集團』在臺據點遭搜索，涉案特助劉女以新台幣15萬元交保，引發輿論譁然」，北院發出新聞稿「事先澄清」。

北院指出，檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。

媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。

北院指出，依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。

北院強調，社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，北院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。

廣告 廣告

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

64公斤黃金瘋搶 行政執行署仨11大賣3.4億

華視勞資糾紛 正職4員工二審獲判工資補償

【文章轉載請註明出處】