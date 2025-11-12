太子詐團成員凃又文交保 檢方抗告失敗遭駁回 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

柬埔寨太子跨國詐欺集團經美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提起公訴，台北地檢署執行搜索、拘提，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見辜淑雯、邱子恩、李守禮、王昱棠、涂又文等5人，其中涂又文被裁定以30萬元交保，檢方提起抗告；高院今（12）日傍晚裁定駁回，涂又文確定交保。

高院裁定指出，合議庭審理後，認原審裁定以被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新台幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告確有串證、滅證及逃亡之虞，然依被告到案後情狀及卷內相關事證情形，被告並無串證或滅證之虞，且原審諭知之強制處分，對被告而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，故本件抗告無理由，應予駁回。

太子詐團首腦陳志等人遭美國聯邦檢察官起訴，北檢於4日依美國財政部海外資產控制辦公室將該集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁的名單，於4日對和平大苑等處展開搜索，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，檢察官偵訊後卻只對辜淑雯、邱子恩、李守禮、王昱棠、涂又文等5人聲請羈押禁見，其中涂又文被裁定以30萬元交保，其他4名被告裁准羈押禁見。檢方提起抗告，遭高院駁回。

