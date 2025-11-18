太子詐團駐台9年 藍批綠無知無覺

國民黨立法院黨團十八日上午召開「太子詐騙集團 美國交辦才動？」記者會。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

太子集團主謀陳志在柬埔寨策劃全球詐騙案，並於九年前在台設立人頭公司，以購入豪宅與名車方式洗錢。國民黨團十八日開記者會痛批民進黨政府縱放詐騙集團多年，直到美方交辦才啟動查緝。

國民黨立院黨團書記長羅智強指出，檢方於今年十一月四日查緝太子跨國詐騙集團，逮捕二十五名被告、傳喚十一名證人，並對辜姓、王姓疑犯聲押禁見。檢方同步查扣十八筆不動產，包括和平大院豪宅在內，總額約三十八億元，另查扣勞斯萊斯等名車及超跑共二十六輛，價值四億七七五八萬元，連同銀行帳戶共查扣四十五億元。

羅智強質疑，該集團在台運作九年，相關洗錢金流龐大，民進黨政府卻「無知無覺」，直到美國司法部交辦才開始查辦；若無美方壓力，民進黨是否仍要「裝死、裝睡」。他並指，民進黨高層與過往詐騙案件牽連複雜，社會質疑並未消除。

羅智強並批評，綠媒在檢調行動初期曾報導影射國民黨前立委李德維、立委林思銘涉入，後遭移民署主動澄清並要求綠媒應公開道歉。他強調，民進黨執政多年放任詐騙橫行，「有詐騙太子，就有詐騙皇帝」。

首席副書記長林沛祥表示，詐騙集團在台「九年駐點」並大量洗錢，反映司法與行政怠惰；若非美、英合作查緝，國內機關恐仍「繼續睡」。他指出，民進黨政府打詐成效不彰，反而讓一般民眾在匯款、轉帳時遭遇層層管制、預防性凍結等不便，形同「金融戒嚴」。

林沛祥強調，民進黨政府的防詐措施未能打擊跨國集團，卻讓守法民眾寸步難行。根據警政署資料，詐騙件數自二０二０年二萬三０五四件，增至二０二四年十二萬二八０五件，詐欺金額由四十二億元升至五０二億元，今年前八月更突破七六六億元，他質疑行政院與金管會是否聽見民怨。