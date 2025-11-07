即時中心／林韋慈報導

從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團（Prince Group），上月遭到美國制裁，今（11）月台灣檢調開始搜捕，並查扣在台相關資產，該集團不但在台成立9家公司，更在101大樓租下兩層辦公室從事非法行為，高層坐擁名車與多棟高級房產；據了解，太子集團董事長陳志主要核心幹部皆為中國籍，曾藉由商務簽證多次來台。

根據《自由時報》報導，過去中國籍幹部來台還找國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度。對此，林思銘辦公室回應，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事，而李德維則尚未回應此事。



太子集團在台成員王昱棠是台灣公司高層，但實際上只是執行端，昨天已被羈押禁見，他負責操控在台的所有公司運作，包含近期公司資產移轉。但過去陳志仍會不時派核心幹部來台，負責線上博弈技術管理、集團資產業務等，每隔一段時間就會來台瞭解運作狀況，集團奉行高階幹部為中國人，管理層新加坡人，執行端台灣人的方式在台洗錢，並且在事件爆發後，外籍幹部皆已離台。



國安單位及司法警察機關發現，陳志上次入境時間已是2021年，在台營運期間會有幾位中國籍心腹以投資或是商務簽證來台，但身分較為敏感，被相關單位盯上，因此申請受阻。《自由時報》報導指出，幹部為了順利入境，有時找立委關說，傳出分別找上李德維、林思銘協助，目前相關單位已著手調查，釐清是否有協助不法入境或涉入金流掩護情事。



太子詐團過去早已被歐美政府機關盯上，負責人陳志在世界各地購入高級房產，遍布東南亞各國設立空殼公司洗錢，在台9家公司也時常招募工程師與不同人力，規模龐大，如今被掀牌，在台灣查出與太子集團牽扯的人數及範圍越來越廣，甚至爆出有國民黨立委，檢調預計將循資金脈絡、入境紀錄及政商關係同步偵辦。

原文出處：快新聞／太子詐團高階幹部皆為中國人 兩藍委被爆曾協助成員入境

