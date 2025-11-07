太子詐團2中國核心幹部多次來台…2藍委曾協助入境
社會中心／台北報導
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑。據了解，太子集團董事長陳志主要核心幹部劉學鋒、李丞丞皆為中國籍，曾藉由商務簽證多次來台，甚至還找國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等關說協助入境。
根據《自由時報》報導，日前已被羈押禁見的太子集團在台成員王昱棠是台灣公司高層，但實際上只是執行端，因此太子集團董事長陳志仍會不時派核心幹部來台，負責線上博弈管理、查看集團資產業務等，每隔一段時間就會來台瞭解運作狀況，集團奉行高階幹部為中國人，管理層新加坡人，執行端台灣人的方式在台洗錢，並且在事件爆發後，外籍幹部皆已離台。
報導指出，國安單位及司法警察機關發現，其中核心的中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾以投資名義多次低調來台接觸各界人士。不過，由於2人身分敏感緣故，需要向內政部移民署提出來台許可申請，但因每次申請都拿不同護照，加上每次來台出入場合都是較敏感之處，早已被相關單位註記，因此申請受阻。為了順利入境，有時找立委關說，傳出分別找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘協助，目前相關單位已著手調查，釐清是否有協助不法入境或涉入金流掩護情事。
對此，林思銘辦公室回應，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事，而李德維則尚未回應此事。
