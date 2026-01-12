太子詐騙全球崩／砸數百億送遊艇、名錶還不夠 起訴書揭太子集團陳志行賄中國高官

橫行全球詐騙千億元的太子集團創辦人陳志（中）落網，柬埔寨將他遣返回中國受審。（翻攝中國央視）

詐騙全球千億元的太子集團首腦陳志落網，根據英美等國制裁資訊，陳志在柬埔寨建立至少10個電信詐騙園區，並砸了數十億美元（至少新台幣300億元）行賄各國官員，給現金、送名錶或豪華遊艇樣樣都來，就連中國高官也在收賄行列。

由於陳志與澳門黑幫三合會也有往來，美方懷疑中國藉一帶一路掩護詐騙、毒品與人口販運等犯罪，據點甚至擴及台灣與帛琉等地，不但成為中共的外圍組織，更嚴重影響國際金融秩序。台北地檢署至今已發動7波搜索，溯源追查金流，查扣價值45億元的豪宅及名車，近日將變價拍賣充公。

本刊取得美國聯邦檢察官起訴陳志的68頁內容，顯示太子集團以跨國組織方式在全球各地進行電信詐騙。（翻攝畫面）

根據美方起訴內容，陳志10年來在東南亞涉犯經營詐騙園區致富，透過送錢、送遊艇及名錶等數十億美元買通各國高官，包括中國公安部與國家安全部等官員都捲入，遭遣返中國除了性命堪憂，全案也因此陷入斷點，去年起訴陳志的美國司法部，幾乎已不可能將他帶回美國法庭受審，外界於是有陳志遣送中國，實際上是在保護他及涉嫌收賄的中國高官之說。

柬埔寨近日將陳志及2名手下大將徐繼良、邵繼輝遣返中國受審，根據本刊取得美國紐約聯邦檢察官的68頁起訴書，內容揭示太子集團是由陳志策劃的跨國網路詐騙帝國，連同他在內的146個公司與個人遭到制裁，這也是美國近年來最大規模的金融制裁行動。

美方起訴書指控，陳志以賄賂方式買通中國公安部及國安部官員，包括塞錢、送遊艇或名錶樣樣來。（翻攝畫面）

根據美國司法部披露的調查細節，陳志所建構的並非一般企業，而是結合科技、暴力與心理操縱的「犯罪引擎」。該集團全盛時期每天非法所得高達3000萬美元（約新台幣10億元）。隨陳志落網，他在全球各地的資產也被陸續凍結，美國司法部已查扣價值150億美元（約新台幣4800億元）的虛擬貨幣。

陳志（左2）叱吒柬埔寨多年，圖為他與柬國前總理洪森（右2）合照，顯見他的政商實力堅強。（翻攝畫面）

此外，美方也扣得陳志管理園區及保存與各電信詐騙園區的往來記錄，一份寫有「殺豬詐騙利潤」的賬冊，即記錄金鴻園實施的各類欺詐方案，包括園區不同樓層各負責不同業務，例如越南詐騙、俄羅斯詐騙、歐美精聊（投資騙局），及越南／中國／台灣精聊、中國刷單等，帳冊記載得鉅細靡遺，並附有中英文對照表與截圖，且採績效制，只要被高薪工作誘騙至柬埔寨的「豬仔」行騙金額達不到每日額度，不僅三餐沒著落，還會遭毆打、監禁，被害對象散布各國，經營手法令人瞠目咋舌。

太子集團跨國犯罪組織架構

