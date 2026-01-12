太子詐騙全球崩1／掌握十個詐騙園區、年撈7百億美金 陳志打造跨國「殺豬盤工廠」

太子集團在柬埔寨至少建立10個詐騙園區，並分區分樓管理，用各種話術詐騙全球民眾。（翻攝新北市議員林秉宥臉書）

1月8日，柬埔寨當局突然宣布，遭英美二國制裁的太子集團創辦人兼董事長陳志，已由柬埔寨遣送至中國受審，根據中國央視公布的畫面，行蹤成謎數月的陳志一下飛機，罩在他頭上的黑色頭套立刻被摘下示眾，過往意氣風發的模樣，已換成一張驚恐狼狽的臉孔。

本刊調查，陳志共有8名核心幹部，多次透過賄賂等手法在中國及東南亞各國發揮影響力，免於在柬埔寨建立的詐騙園區受執法機關入內執法，加上陳出身中國福建，外傳與習近平出身的中國「福建幫」高幹往來密切，連中國公安部與國家安全部高官都接受鉅額賄賂，才得以讓太子集團提前獲悉包括中國政府等單位對園區的突擊檢查，以及避免在海外遭查緝。

廣告 廣告

根據美方起訴陳志罪名，涵蓋電信詐欺、洗錢與暴力犯罪及人口販賣等，遭誘騙至柬埔寨的奴工日夜在園區從事網路詐騙，一年行騙金額高達700億美元、約新台幣2.1兆餘元。

陳志建立詐騙園區並安排簡陋宿舍，形同軟禁被害人，全天候詐騙各國民眾。（翻攝新北市議員林秉宥臉書）

太子集團透過「殺豬盤」進行詐騙，所謂「殺豬盤」是透過建立虛假情感關係或投資信任，長期誘導受害者投入加密貨幣至假平台，最終資金被掏空。美方指控，陳志及太子集團疑似在柬埔寨經營至少10處大型詐騙園區，動用被人口販運而來的勞工，強迫操作詐騙，受害者遍及美國、英國及十多國。

美方在起訴書直言，所謂的「殺豬盤」（pig-butchering / “sha zhu pan”）是指一種借助網絡實施的投資詐欺。行為人通過通訊或社交應用接觸不知情受害者，基於虛假承諾讓其將加密貨幣或其他資金轉入指定賬戶，宣稱進行投資並產生利潤；實則侵佔受害者資金並進行洗錢，此類手法常透過騙局獲取信任從而誘導投資。

美方在起訴書指控陳志以各種暴力手段凌虐被害人，遭圈禁的「豬仔」傷痕累累。（翻攝《紐約郵報》）

典型殺豬盤包含四個階段：1.行騙者用虛構身份在通訊/社交應用上冷啓動聯繫受害者（常以發錯消息為由開啓對話）；2.通過持續溝通建立關係與信任（持續數天、數周或數月）；3.編造敘事誘導受害者以虛擬貨幣多次匯款——常見敘事包括高收益投資機會、緊急用款、浪漫交往等為幌子，並引導使用其實控制的虛假網站或應用，展示假利潤，鼓勵加碼；4.一旦資金被轉走，行騙者即切斷聯繫。

更多鏡週刊報導

太子詐騙全球崩2／勾結三合會「崩牙駒」 美情報網認證太子集團成中國外圍犯罪網

太子詐騙全球崩3／豪宅名車遊艇全被扣 陳志網紅女友白皙美腿照曝光

太子詐騙全球崩4／陳志遭抓補遣返中國 美國起訴追贓恐成司法黑洞