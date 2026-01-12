太子詐騙全球崩2／勾結三合會「崩牙駒」 美情報網認證太子集團成中國外圍犯罪網

陳志（左2）叱吒柬埔寨多年，圖為他與柬國前總理洪森（右2）合照，顯見他的政商實力堅強。（翻攝畫面）

陳志四處詐騙，並將贓款藏在全球各地，藉洗錢將太子集團的黑錢漂白，除了自有經營的業務，如網絡賭博、虛擬幣與加密挖礦外，還透過奢華旅行與消費大量昂貴物品，如手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、豪宅、名車等高端收藏品和稀有藝術品，包括透過紐約拍賣行，購得畢卡索真跡名畫洗錢。

此外，根據美方近年來多起制裁也發現，陳志與惡名昭彰的澳門三合會角頭、綽號「崩牙駒」的尹國駒串聯，尹國駒曾是香港及澳門有名的黑幫教父，1999年因放高利貸、洗錢及擁有軍火遭判刑13年10個月，直到2012年才出獄。

尹國駒出獄後領導當地洪門，發行10億枚洪門加密貨幣，美方懷疑與中共統戰部有關，早在2020年對尹制裁，並懷疑他在中共「一帶一路」政策下，掩蓋在東南亞的跨國犯罪網絡，包括在緬甸搞非法賭場，透過他旗下的十四K幫從事毒品販運，並在帛琉成立洪門，另創據點。

太子集團跨國犯罪組織架構

美方還查出，太子集團與帛琉具有中方色彩的海外華人聯合會密切往來，尹國駒2018年於帛琉爭取賭場牌照時，透過該組織結識帛琉高層。由於陳志繞道台灣在帛琉洗錢，加上他年僅38歲，各界盛傳他是中共政治集團福建幫成員，如今太子集團遭英美等國瓦解，引起各國密切關注。

此外，陳志還指派未曝光的共犯專職負責「風險管控」，行賄連同中國在內的眾多外國執法人員。根據美方資料顯示，2023年5月，中國公安部高官與陳志心腹溝通，稱可讓太子集團人員脫身，條件是照顧該名官員的兒子作為交換，雙方一拍即合，陳志行賄後換來短暫平安，至於該名官員是誰？美方藏了一手，並未在起訴書中揭露。

陳志在詐騙園區建立手機農場，透過門號及科技串聯，以亂槍打鳥方式誘騙民眾上當。（翻攝《紐約郵報》）

此外，同年7月，陳志另名手下指示一名中國執法人員，讓當地警察替太子集團敲詐商家，美方掌握雙方對話，陳志手下稱「讓警察先去搶…再以我和我公司名義談保護，先搶再保」，該次對話中，陳志的手下還吹噓：「每當園區被嚴查，我們都安然無恙。」透過金脈與中國公安部官員建立溝通管道的陳志，還經常炫耀自己可直達天聽，與中國國安部等單位聯繫，以行賄換取執法資訊。

