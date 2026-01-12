太子詐騙全球崩4／陳志遭抓補遣返中國 美國起訴追贓恐成司法黑洞

陳志（右）遭逮畫面曝光，已被柬國押送回中國受審。（翻攝中國央視）

本刊掌握，陳志透過洗錢將部分贓款藏在台灣，自從美方實施制裁後，台灣檢警調已發動七波搜索約談，陳在台的核心幹部共九人遭到收押，二十多位協助洗錢的相關公司業者也遭交保，並查扣太子集團旗下擁有的布加迪、法拉利等26輛頂級名車，以及扣得11戶「和平大苑」豪宅及數千萬元存款，合計45億元，近日將委由行政執行署變價拍賣。

此外，北檢持續擴大追查陳志的洗錢網絡，發現太子集團除了在台設立據點，在帛琉也打下一片天，吸納不少台灣人加入，包括一名曾在國安局任職的石姓校級軍官，退伍後轉往帛琉從事旅遊業，陳志也派人與他合作發展觀光業，另大興土木蓋豪華度假村及水上遊樂中心，實際上卻是太子集團的水房之一，作為博弈事業洗錢的新據點。

本刊取得美國聯邦檢察官起訴陳志的68頁內容，顯示太子集團以跨國組織方式在全球各地進行電信詐騙。（翻攝畫面）

北檢還查出，太子集團在香港另成立博高公司，負責管理名下的豪華遊艇，已入籍柬埔寨的中國籍男子吳逸先來台找了左右手擔任博高公司在台帳房，將四艘豪華遊艇停泊在碧砂漁港，為了方便管理，陳志又派人在台成立管理顧問公司，並輾轉透過台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」幫忙漂白黑錢。

太子集團也與台灣的商務公司合作，替陳志在馬紹爾群島等地註冊數百家紙上公司及開設OBU帳戶，以提供管銷、博弈軟體設計服務、借貸等為名，將太子集團在境外的不法所得，轉匯到在台設立的天旭、尼爾等公司，再購買豪宅、豪車、遊艇與發展線上博弈事業，以隱匿不法所得。

美方還查出，陳志與同夥砸大錢設計詐騙園區的基礎設施，如2018年陳手下非法取得數百萬支的手機門號與金融機構帳號密碼，隔年，陳志又派人監督金運園區建設，並透過科技化方式建立手機農場，即自動化呼叫中心，用於推動加密投資詐欺和其他網路犯罪。

此外，陳志在紐約擁有的畢卡索名畫、倫敦的豪華商辦以及私人飛機隊也被沒收，新加坡也凍結陳超過新幣1.5億元（約新台幣36億元）的資產及私人遊艇，英國則凍結他位於倫敦的高價房地產與銀行帳戶等近百億元資產。

根據哈佛大學學者賽姆斯（Jacob Sims）分析，中方要求遣返陳志，除了可避免中共深層的政商關係網在美國法庭被公開，加上中美缺乏引渡條約，一旦陳志進入中國司法體系，美方的通緝令已形同失效。

對柬埔寨政府而言，將陳志交給北京政府也能緩解西方對柬國「打擊詐騙不力」的譴責，並維持與中方的戰略盟友關係，可說是成本最低的政治選擇。不過，隨著陳志被送往中國，對於無數損失慘重的受害者而言，意味著求償與查出真相恐遙遙無期。

