太子詐騙案 調查局長認：美國動台灣才動

▲調查局長陳白立答詢坦言，過去幾年雖都有掌握太子集團詐騙案，但都還在監控，直到美國有動作，台灣才跟著動起來。（圖／翻攝立院IVOD系統）

[NOWnews今日新聞] 太子集團創辦人陳志跨國洗錢，台北地檢署日前扣押11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車，資產高達45億元，同時聲押禁見4名台籍幹部獲准。立法院司法法制委員會今（19）日邀請法務部、內政部警政署等相關單位專題報告，法務部調查局長陳白立坦言，本案雖已有掌握，但都還在監控，直到美國有動作，台灣才跟著動起來。

民進黨立委李坤城質詢問，調查局早已掌握相關情報，也知道涉案人士資金流向，但美國尚未起訴前，我方始終「沒有然後了」。他質疑，既然掌握資金被轉為豪宅與名車，為何沒有依《洗錢防制法》或相關法規提前採取措施，而是在美方公告後才迅速行動？他強調，外界最大疑問是：「如果沒有美國制裁，我們是否仍會按兵不動？」

陳白立回應，涉案集團主要犯罪行為發生在國外，國內部分屬於洗錢，因此必須掌握前置犯罪才能依《洗錢防制法》辦理。他指出，檢調對涉案人士持續掌握並監控，而在美方公布起訴、各國同步推動行動後，台灣也立即配合行動，以避免資產被轉移。他表示：「我們是國際同步執行。」

李坤城則追問，既然調查局承認涉案者在台至少洗入約45億元，為何金融機構申報後仍未採取進一步偵辦措施，是否代表調查單位認定當時「沒有犯罪」？對此，陳白立強調，由於國內偵辦基礎不足，因此目前以《組織犯罪條例》辦理，且案件中另有早期內訌等情節，但該部分仍屬不同階段的偵查內容。

李坤城最後指出，外界最關注的是，是否因美方公開起訴後，台灣才展開全面行動。他直言，從現行流程來看，確實是「美國動，我們才動」，這也是社會疑慮的核心所在。

