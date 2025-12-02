太子詐騙集團員工申請失業補助 勞動局證實23人登記

檢調查扣太子集團不動產，包含和平大苑11戶。（翻攝畫面）

柬埔寨太子集團在台灣設立空頭公司和經營線上博弈洗錢，檢警扣押18筆不動產與26輛名車，價值逾45億元。國民黨北市議員耿葳今（2日）質詢披露，太子集團員工因公司資產被扣押而失業，向就業服務處申請失業給付，讓她直呼荒謬，質疑這樣是否符合非自願性離職。北市勞動局證實，太子集團在台員工共303人，其中23人申請失業補助，由勞保局決定是否核准。

耿葳指出，太子集團在台北市設立12間空殼公司，除了詐騙境外洗錢，又從事博弈事業，據說員工薪資待遇不錯，且享有勞健保，但現在公司遭調查資產凍結，員工失業，竟到北市就業服務處申請失業補助，質疑這樣的情形是否符合非自願性離職？

耿葳揭露太子集團員工向就業服務處申請失業補助。（翻攝畫面）

勞動局長王秋冬指出，員工如果有保勞保，就符合非自願性失業，依照目前市府資料，詐團12間空殼公司，有8間是沒有雇用員工，4間共聘請303人，申請失業補助者有23人，相關資料會提供給最終審定的勞保局參考。台北市長蔣萬安則強調，市府當然站在受害者立場協助究責。

耿葳認為，雖然無罪推定，但詐騙集團的員工仍有高度嫌疑，且太子集團受害者高達上千人，沒有得到足夠救濟，政府卻先討論詐騙疑犯的補助資格，非常荒謬、不合理；建議市府應該配合檢調，鑑別誰是受害者、誰是詐欺犯或幫凶。勞動局強調，會將警察局提供的涉案名單資料註記給勞保局做給付參考。





