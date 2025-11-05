即時中心／梁博超報導

檢調偵辦柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」跨國詐欺洗錢案，4日查扣不法所得資產超過45億元，陸續拘提25名被告到案。經檢察官複訊，認定在台重要幹部王昱棠等5人涉洗錢、意圖營利賭博等罪嫌重大，聲請羈押禁見；其中人資長辜淑雯今日凌晨裁定羈押禁見，其餘4人今日開聲押庭。對此律師林智群昨（5）日點名金管會，認為現在詐團騙來的錢不可能放中國；同時台灣很多豪宅的資金來源都有問題，「要不要查一下？」

廣告 廣告

律師林智群昨（5）日在臉書發文表示，金管會應該參與反詐騙計畫！他指出，這個詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？

林智群也提到，然而現在檢警偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢！「現在美國扣了140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了新台幣45億元。」

林智群更提到，其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，「金管會要不要清查一下呢？」現在詐騙集團騙來的錢，不可能放中國，「大家都想潤了，誰還放錢在中國？」他點出，現在詐團通常是放虛擬貨幣，「不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家，畢竟美國洗錢罪很重的！」台灣若要查詐騙集團案件，應從後端金流查起，「是最有效的。」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／太子詐騙集團竟大買11戶豪宅！ 林智群點名金管會應清查：資金來源恐有問題

更多民視新聞報導

小非農超乎預期！美股四大指數再走強 台指期盤後漲244點

三大泡沫可能破裂！ WEF主席：白領大裁員潮恐爆發

先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」 網友建議策略出爐

