太子詐騙集團遭扣逾45億！二當家人資裁定羈押、創辦人親信助理15萬交保...林智群：很多豪宅的資金來源都有問題，金管會要不要清查？
調查局和刑事局4日搜索柬埔寨太子詐騙集團在台北市大安區和平大苑豪宅等47處住所，查扣豪直、超跑名車價值逾45億元，並拘提25被告到案，經檢方訊後，關係企業天旭國際一名人資主管辜淑雯遭聲押獲准，另一名創辦人中國籍親信李添的助理劉純妤則以15萬元交保。針對此案，律師林智群質疑，太子集團拿30幾億買11戶豪宅，銀行、建商都不覺得奇怪？他認為，金管會應該參與反詐騙計畫，並說台灣很多豪宅的資金來源都有問題，呼籲金管會清查。
涉嫌犯下跨國詐騙、洗錢的太子集團先前遭英國、美國聯手制裁後，台北地檢署日前也發動大規模搜索，被拘提的「二當家」辜淑雯負責天旭招募事宜，即便辜全程宣稱不知情，但檢調仍查出其曾刪除與高層對話的手機訊息，且執行李添關於解散公司、變賣豪車命令，罪嫌重大，法院裁定羈押獲准。
林智群狠酸：「詐騙集團助理15萬元交保，當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！其他四人都聲押欸。」他認為，金管會應該參與反詐騙計畫。
林智群質疑，太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子都不用管資金來源嗎？現在警察地檢署偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢。
林智群提到，現在美國扣了太子詐騙集團140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了45億新台幣。他指出，其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，金管會要不要清查一下呢？
林智群也說，詐騙集團騙來的錢，不可能放中國，畢竟大家都想跑了，誰還放錢在中國？詐團通常是放虛擬貨幣，不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家，台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。
