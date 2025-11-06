即時中心／梁博超報導

檢調偵辦柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」跨國詐欺洗錢案；經檢察官複訊，認定在台重要幹部等5人涉洗錢、意圖營利賭博等罪嫌重大，聲請羈押禁見；其中人資長辜淑雯今日凌晨裁定羈押禁見，其餘4人今日開聲押庭。對此，律師林智群今（6）日質疑，詐騙集團用人頭公司把30幾億黑錢洗白，變成11棟豪宅跟48個停車位，「怎麼看，都有問題吧？」他認為，無論銀行和建商都未警覺，非常奇怪，呼籲政府應修法處理。

廣告 廣告

林智群今在臉書發文指出，在美國影集《絕命毒師》裡有一幕，是男主角靠著製毒賺了8,000萬美元，但只能放在倉庫裡面，最後埋在沙漠中。林智群說明，在美國持有大量現金根本沒辦法用，「只要涉及大額資金，銀行都會通報，黑錢最後只能埋在沙漠裡面。」

然而，林智群觀察到，在台灣一堆人買豪宅用幾千萬、幾億現金，然後賣家、建商連問都不會問，有成交就好；這些錢存入銀行，銀行也應該確認資金來源，往上找，不難看出問題所在。

「而這些人頭公司的資金進台灣，投審會也應該查清楚資金來源」，不過林智群認為，詐騙集團可能已經透過境外公司將錢洗乾淨了；然後美國還可以買洗車廠洗錢，但台灣不用，「因為有一堆宮廟，政府根本不敢查。」

林智群強調，這些是政府可以做、也應該做的，如果法律沒授權，也應該修法處理。「詐騙集團用人頭公司，輕輕鬆鬆就可以把30幾億黑錢洗白，變成11棟豪宅跟48個停車位，怎麼看，都有問題吧？」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／太子詐騙集團「30幾億黑錢洗白變豪宅」 律師籲政府修法處理

更多民視新聞報導

最新！基隆藍營涉偽造連署7人獲緩刑 檢方不服上訴

LIVE／台中農業局、環保局長遭拔官 盧秀燕臨時召開記者會說明

郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝

