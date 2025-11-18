太子詐騙9年橫行！藍轟民進黨「裝睡」 要不是美國介入根本不查
太子跨國詐騙集團事件受到國際矚目，國民黨團18日上午召開記者會民進黨政府放任太子集團在台橫行9年完全不查，直到美國司法部指控幕後主嫌陳志在柬埔寨操控詐團、洗走全球數十億美元加密貨幣，台灣才開始大動作偵辦。國民黨團質疑，若無美方壓力，民進黨還要裝睡多久？藍營也要求綠營媒體就抹黑國民黨立委林思銘、前立委李德維事件公開道歉。
國民黨團書記長羅智強說，太子集團在台買豪宅、名車洗錢多年，11月4日檢方才展開搜索，逮捕25名被告、傳喚11名證人，並羈押辜姓、王姓疑犯；其餘10名被告則以3萬到70萬元交保。檢方共查扣和平大院等18筆不動產、價值達38億元，以及勞斯萊斯與超跑共26輛、4億7758萬元不法資產，連同銀行帳戶共計約45億元。
羅智強指出，詐團滲台長達9年，金流龐大卻無人聞問，民進黨政府始終無知無覺，直到美方交辦後才動起來，若沒有壓力，還要睡多久？這樣的龐大洗錢結構，背後必定有靠山護航，才可能在台長年橫行。
羅智強提到，民進黨執政下多起詐騙案都牽動高層，IMB案中包括陳歐珀、陳振坤、蘇嘉全、陳家欽、鄭文燦等人都曾被外界質疑關聯不清。他痛批，「有詐騙太子，就有詐騙皇帝」，民進黨怠惰縱放才讓詐騙成災。
羅智強並質疑，《自由時報》在檢方動作初期捏造國民黨前立委李德維、立委林思銘「替詐團關說」，但隨後遭移民署主動澄清，證實兩人並未介入，要求該媒體公開道歉，不能帶風向後就裝沒事。
林沛祥表示，太子洗錢買豪宅輕而易舉，一般民眾卻因匯款多寡遭銀行預防性鎖卡，民進黨的打詐政策把台灣變成金融戒嚴，薪水領不出、轉帳失敗、帳戶遭凍結成常態，連普發一萬元轉給子女都被當成異常交易，造成民怨沸騰。
林沛祥指出，全台已有台銀、台新、合庫、第一銀行、國泰世華等多家銀行傳出「帳戶突遭凍結」案例，甚至郵局夜間ATM單筆領現只剩1萬元。他痛批，民進黨把守法民眾當洗錢車手，真正的跨國詐騙集團卻逍遙多年。
林沛祥說，民進黨政府的打詐成果完全倒退，根據警政署統計，詐騙件數從2020年的2萬3054件飆到2024年的12萬2805件，詐騙金額更從42億元暴增到502億元，今年前八月更突破766億元，民進黨的所有措施只是在刁難良民，「打不到太子詐騙集團，卻把人民逼到走投無路」。
