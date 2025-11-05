太子集團不動產遭查封 每戶總價逾2億豪宅擁11戶

台北市 / 綜合報導

檢警搜索太子集團在台不動產，其中包括在台北市和平東路上一棟豪宅，每坪破兩百萬元、總價2億起跳，藝人周杰倫也住在這。集團在不僅擁有11戶，底下的停車場更是精彩。還停滿各種限量款超跑，還有4大神獸，2億的「山豬王」，法拉利馬王和蛙王等等，總價超過5億，通通被檢方查扣。

記者張權說：「檢警搜索太子集團在台資產，其中包括位在和平東路上這棟豪宅，每戶要破上億元，而且連藝人周杰倫也住在這。」豪宅內部首度曝光，調查局人員進到裡頭蒐證，滿地都是紙箱，仔細看裝潢相當奢華，昏黃優雅的燈光，地上是一整片柔軟的大地毯。

而且從一旁的落地窗，就能清楚看見台北市的景觀，光這棟豪宅，檢警查扣集團資產就有11戶，房仲陳泰源說：「最高紀錄有突破單坪200多萬元，所以一個單位至少總價是兩億多元起跳，不用跟其他鄰居共乘電梯，是VIP的電梯，非常具高度的隱祕性。」

但下面的停車場更精采，檢警進入搜索，經典車款帥氣超跑，一台接著一台看得是眼花撩亂，其中這輛風格復古獨特，是限量款布加迪，引擎聲轟隆隆，流線車型馳騁在道路好吸睛，這款就是車迷俗稱的山豬王，這輛山豬王新車就要價兩億元。

另一輛法拉利的油店混和超跑，俗稱的馬王新車要價1.6億，在台罕見的麥拉倫P1也要價一億元，而蛙王保時捷918市價也高達8千萬元，每輛車都是限定頂級旗艦款，價值破五億。

汽車達人黃春林說：「那4輛神車是大家夢寐以求的車子，市值大概差不多在5億上下，布加迪那一台，就要差不多快將近兩億。」這四大神獸，不僅是每個男人的夢想，更是陳志的愛車，集團用不法手段賺多滿，讓人咋舌。

