太子集團不只超跑神獸！「蓮花陀飛輪」受矚

▲太子集團蓮花陀飛輪名錶，不僅被當作柬埔寨國禮，還是創辦人陳志的賄賂工具。（圖／太子集團網頁）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨太子集團涉及跨境詐騙和全球洗錢，遭美國財政部與英國政府聯手制裁，多國政府近期採取行動，北檢昨日聲請扣押18筆不動產、26輛名車及銀行存款獲准，總價值45億元，當中甚至出現超跑「四大神獸」；太子集團近期在全球被凍結的資產達上百億美元，值得注意的是，柬埔寨國禮寶石腕錶「蓮花陀飛輪」也是出自太子集團之手，許多國家政要都曾在訪問柬埔寨時獲贈。

北檢檢察官及專案小組昨日發動搜索，針對太子集團在台公司高級幹部、成員之住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、臺灣太子公司、聯凡公司等共47處所進行搜索調查，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，為了保全太子集團洗錢的不法資產，向台北地院聲請扣押18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，價值計38億1421萬餘元）、 26輛名車（包含市值2億的布加迪Bugatti Chiron、1.6億的馬王法拉利 LaFerrari、1億元的麥拉倫 McLaren P1，8000萬的保時捷918 Spyder）、60個銀行帳戶，合計扣押物價值45億2766萬餘元，北院已在10月27日裁定准予扣押。

各國紛紛查扣、凍結太子集團資產 金額達數百億美元

根據美聯社報導，美國當局於10月14日公佈的起訴書中指控太子集團陳志涉犯電信詐騙罪和洗錢罪，同時也查獲了大量加密貨幣，其中包括價值約140億美元的比特幣。

英國當局也宣布查封位於倫敦北部的一棟價值 1,200 萬英鎊（1,560 萬美元）的豪宅，還有一棟價值 1 億英鎊（1.3 億美元）的辦公大樓。

新加坡政府於10月30日宣布查封陳志價值超過 1.5 億新加坡幣（1.14 億美元）的資產，以及一艘遊艇和多瓶昂貴名酒。

香港警方宣布查獲價值 27.5 億港元（3.53 億美元）的資產，主要包括現金、股票和其他資金，港媒確認這些資產是陳志所屬。

太子集團「蓮花陀飛輪」寶石腕錶 成國禮和賄賂工具

根據彭博報導，陳志2011年開始在柬埔寨投資房地產，後來創立了王子集團，該集團的業務範圍涵蓋娛樂、金融甚至航空業。隨著時間的推移，他成為了柬埔寨長期領導人洪森及其子、現任首相洪瑪內的顧問。

彭博回溯，三年前柬埔寨時任總理洪森在金邊舉行的峰會上，向當時的其他世界各國領導人贈送了柬埔寨製造的豪華名錶，這一「蓮花陀飛輪」腕錶，每個均鑲嵌25顆寶石，且刻著柬埔寨王子控股集團的皇冠標誌。收到這份禮物的前美國總統拜登，在接收這份寶石腕錶後，將其連同其他總價值1790美元的物品一起移交給了美國國家檔案館。

收到這份禮物的還有加拿大時任總理杜魯道（Justin Trudeau）、澳洲時任總理艾班尼斯（Anthony Albanese），艾班尼斯則將「蓮花陀飛輪」上繳給政府。

這款「蓮花陀飛輪」（Lotus Tourbillon）腕錶是由太子集團（Prince Holding Group）旗下的鐘錶培訓學校製造，根據中國媒體中國日報報導，陳志當時還表示，培訓中心的所有現代機械均從瑞士、德國和其他國家進口，並強調他們按照嚴格規範要求，建立了世界一流的教育顧問團隊。

這些寶石腕錶也成為陳志賄賂的工具，據美國司法部門起訴書提到，一名外國高級政府官員收受陳志價值數百萬美元的名貴手錶，芥子幫助陳獲得外交護照。陳志擁有包括賽普勒斯、萬那杜及柬埔寨護照。

