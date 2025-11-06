太子集團二當家收押 辜淑雯密訊中國籍要角「刪對話滅證」

社會中心／綜合報導

從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，北檢拘提太子集團在台主嫌王昱棠，以及二當家辜淑雯，還有三名核心幹部，辜淑雯率先遭收押，旗下博弈公司涉嫌洗錢，警方攻堅畫面曝光。

警方 vs. 博弈客服公司「警察 不要動，全部離開 不要動。」警方來到位於內湖的博弈客服中心，進行攻堅，裝潢奢華的辦公室，看見員警現身，員工一臉錯愕，警方同時查扣電腦簡訊，蒐集和賭客之間的對話紀錄，釐清背後有無涉及洗錢，另一頭也來到車商，查扣市價破億的高檔名車。車價高達1.6億元「馬王」法拉利，引擎聲轟轟作響，為了保值購買共26輛超跑，暫時停放回和平大苑，查扣監控，檢警調同步搜索太子集團在台據點，掌握包括集團左右手李添，在台重要幹部。刑事局九大三隊長邱承迪表示「我們這一次執行搜索的這兩間公司，分別負責開發博弈軟體，另外一個顥Ｏ公司，它負責博弈客服的部分。」

廣告 廣告

太子集團在台二當家辜淑雯 疑密訊中國籍要角刪簡訊遭收押

警方查扣相關證物 包括筆電和手機（圖／民視新聞）

穿著白色連帽外套，刻意將帽子蓋住頭，還拿文件遮臉走上囚車，太子集團在台灣的二當家辜淑雯否認洗錢，她辯稱，全都是聽太子集團要角、中國籍男子李添的指示，但因為被掌握曾和李添密訊，卻刪光對話紀錄，率先遭到收押。記者vs.台灣太子負責人王昱堂「有幫忙洗錢嗎。」從事跨國詐欺、博弈，柬埔寨太子集團，將資金挹注台灣，包括涉嫌洗錢的在台主嫌王昱堂，二當家辜淑雯則協助管理，巧立名目洗錢的兩家博弈及客服公司，另外管理和平大苑的涂又文，還有天旭幹部李守禮，邱子恩，五個人紛紛遭聲押。刑事局九大三隊長 邱承迪表示「在查緝的過程中，我們有發現重要幹部，李Ｏ以及邱某這兩人，有轉移他們名車，到其他不知情人的名下，有試圖隱匿洗錢的行為。」

太子集團在台二當家辜淑雯 疑密訊中國籍要角刪簡訊遭收押

刑事局逮捕集團左右手李添在台幹部 李守禮以及邱子恩訊後遭聲押（圖／民視新聞）

中國籍男子李添特助李守禮，負責安排私人行程，而邱子恩則是李添司機，除了接送大老闆來台，還得幫忙保養上億豪車，自稱月薪八萬賺得並不輕鬆，太子集團在台據點瓦解，宛如國際車展的頂級名車，跟著曝光。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：太子集團在台二當家辜淑雯 疑密訊中國籍要角刪簡訊遭收押

更多民視新聞報導

太子集團「小秘書正面開大U」交保燦笑全被拍！律師揭內幕：當然開心

太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光驚見「這超狂款式」

太子集團在台二當家辜淑雯 疑密訊中國籍要角刪簡訊遭收押

