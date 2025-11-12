太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶
太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳戶，隔日啟動金檢進駐追查金流。據了解，這十家銀行2019年起，七年累計通報異常交易52次，仍爆出「以房洗錢」，金管會已展開檢討豪宅與豪車等高價資產金流控管機制。
柬埔寨太子集團洗錢案涉及金額高達45億元，檢調已裁准扣押包括11戶豪宅、26台名車與分布於十家銀行的60個帳戶。
為釐清銀行在反洗錢環節是否確實落實，檢查局已進駐十家銀行調查每筆資金進出。金檢聚焦三大面向：一、金流來源與用途；二、是否執行大額通報；三、是否確實履行客戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD）。
銀行局長童政彰說，初步了解，這十家銀行均依規完成大額及可疑交易申報，履行KYC（了解客戶）與EDD（強化客戶盡職調查），及洗錢防制申報的遵從義務。
即便銀行已履行大額及可疑交易通報義務，但該案仍暴露洗錢防制體系仍存漏洞。金管會已啟動「ABC」三階段檢討，從A事前檢視、B事中追蹤到C法規補強三面向強化防線。
一是事前檢視，確保銀行建立客戶關係時落實KYC與資金來源查核。二是事中追蹤，確認銀行在資金移動過程中持續執行EDD與異常申報，三是通案性針對機制補強。
彭金隆表示，目前初步確認銀行已做到A、B兩項遵從義務，但C項將是後續重點，將強化購屋、豪車等高風險交易的金流掌控機制，以杜絕再度成為國際洗錢溫床。
依我國洗錢防制體系，銀行是扮演「啟動警報器」角色，須偵測異常並即時通報法務部調查局洗防中心（FIU），再由洗防中心再分送檢調單位。
