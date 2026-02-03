社會中心／莊立誠 吳志恆 台北報導

檢調追查太子集團跨國詐騙案，陸續執行八波的搜索，起訴108名被告，同時搜出大量的贓款和贓物，其中，包括豪宅、超跑、名車，以及大量精品，都是民眾的血汗錢。週二上午，法務部執行署，舉行太子集團案拍賣會，吸引不少民眾，到場競標這些精品包包和限量鞋款。

透明櫥櫃裡，名牌包包、配件、球鞋應有盡有，但這裡可不是百貨專櫃。這些精品通通都是太子集團，騙走民眾血汗錢，買來的贓物，如今遭到拍賣。民眾表示，自己有興趣蒐集，其實這算第一次，以前沒有特別關注，差不多(市價)的三四折。還有人說，包包也有鞋子也有(興趣)，應該等有公告(如果)有興趣再來。

廣告 廣告

太子集團八波搜索108名被告 大批精品法拍競標熱...愛馬仕鉑金包不到5折

太子集團不法贓物，週二上午進行法拍。（圖／翻攝畫面）

民眾們有備而來，做足功課，帶著大把現金到場參加法拍。檢警偵辦太子集團，從去年底開始，執行8波搜索，一共起訴108名被告，其中的不法所得，被詐團拿去購買豪宅、豪車還有精品。週二上午，法務部行政執行署，舉行太子集團案拍賣會，現場除了有愛馬仕、巴黎世家、Prada等精品包，還有喬丹限量球鞋等33件拍賣品。其中，最受矚目的就是這顆愛馬仕檸檬黃鱷魚皮的鉑金包，市價約160到200萬元，最後以不到五折的價錢，84萬元拍出。台北地檢署檢察長王俊力表示，我們絕對不能夠讓他們因為犯罪，還可以坐享這些犯罪的所得來花費，甚至來享受，因此我們查扣之後，要把它拍賣變價。

太子集團八波搜索108名被告 大批精品法拍競標熱...愛馬仕鉑金包不到5折

太子集團不法贓物，週二上午進行法拍。（圖／翻攝畫面）

拍賣官預告，後續太子集團第二波的拍賣，將在2月25日舉行，到時候，會有好幾輛超跑名車，歡迎有興趣的民眾，持續關注。

原文出處：太子集團八波搜索108名被告 大批精品法拍競標熱...愛馬仕鉑金包不到5折

更多民視新聞報導

獨家／陸軍上尉冒充少校把妹「裸身自拍秀6塊肌」 瑜珈師控遭感情詐騙怒提告

濫用免簽待遇涉詐被捕 外交部示警「這情況」

台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單

