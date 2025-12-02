太子集團分公司員工申請失業補助 北市府：有23人

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北2日電）北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，北市議員發現此集團成立公司倒閉，員工卻申請失業補助。勞動局今天表示，申請失業補助有23人，會註記並把資料提供中央參考。

台北市議會今天進行市政總質詢，市長蔣萬安率市政府官員列席備詢。國民黨台北市議員耿葳質詢太子集團案，她發現，此詐騙集團總部相關公司都設在台北。

耿葳說，據報導太子集團從2016年起在台灣設立公司進行洗錢，犯罪時間長達9年，資料顯示有12家公司設在台北，其中3家資本額最高在大安區。

她表示，太子集團因涉案導致財產被凍結，讓在台灣成立公司倒閉、員工失業，雖無法確認在此集團成立的公司內工作員工可能有犯罪，但認為應算是嫌疑人。

耿葳說，向市府調資料發現，太子集團在台北成立的12家公司，已有員工向勞動局就業服務處申請失業補助，追問蔣萬安是否知情與對此案的態度。

蔣萬安答詢，一定是站在確保民眾及受害者立場協助檢調追究法律責任，如議員剛所提此集團成立公司聘用員工申請失業補助，地方政府依程序是可受理，但最終還是由勞動部勞工保險局給付。

北市勞動局長王秋冬在質詢台補充，若公司有保勞保，勞工符合非自願性失業是可申請補助。至於議員詢問狀況，依勞保資料，此集團成立公司有8家沒雇員工、4家有員工共303人；申請失業補助有23人。

王秋冬說，依就業保險法規定是由中央勞保局給付勞工失業，北市就服處是協助登記申請，因警局對此集團狀況有提供詳細資料如人名等，後續提供給勞保局資料內將註記供相關單位參考。

以中國籍男子陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。

台北地檢署主動分案調查，並於11月4日指揮警、調兵分47路搜索被告住居所及集團旗下天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，聲押禁見王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告獲准。（編輯：方沛清）1141202