太子集團利用帛琉渡假村洗錢！檢調約談台籍登記負責人 訊後50萬交保

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，14日發動第8波搜索行動，針對釐清太子集團在帛琉以渡假村作為洗錢「水房」部分，約談帛琉愛萊森林渡假村曾姓登記負責人到案，移送北檢複訊，訊後50萬元交保。

柬埔寨太子集團在台洗錢版圖，由董事長陳志的左右手李添、新加坡籍的「大帳房」陳秀玲來台負責主管洗錢、博弈等台灣據點業務。李添找來王昱棠成立多家公司作為掩護，相關人資等行政事務，則由天旭國際人資長辜淑雯管理。

另王昱棠也找上匯致國際商務公司，協助境外紙上公司成立與營運，使得在台灣透過OBU（國際金融業務分行帳戶 Offshore Banking Unit）帳戶，將洗錢金額流入台灣，再透過日前拘提到案的「Cigar Vie」雪茄酒吧等商家，掩護洗錢。

而不僅台灣，帛琉也是太子集團洗錢據點。北檢日前傳喚帛琉愛萊森林渡假村，台籍老闆、國安局退役軍官石濱芳到案，進一步查出渡假村登記負責人為台籍曾姓男子。

台北地檢署13日指揮調查局基隆市調查站，搜索曾男住居所，通知曾男到案說明，訊後移送北檢複訊，全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等持續偵辦。

