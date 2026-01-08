太子集團創始人遣送中國 黑金帝國的崩塌與追問／羅登廉
羅登廉（作家、文藝評論家）
據柬埔寨媒體報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送到中國，接受相關部門調查。
中學沒畢業的陳志就開始輾轉謀生，網咖網管的經驗成了他觸碰網路灰產的「鑰匙」。那筆靠遊戲賺來的第一桶金，沒有成為他「正經營生」的基石，反而成了他日後建構跨國犯罪網絡的種子。
2009年踏足柬埔寨時，陳志或許看穿了這片土地的監管縫隙。從零散的殺豬盤中獎騙局起步，他用6年時間將太子集團打造成遮羞布，在房地產、金融博彩的光鮮外殼下，是遍布30多個國家的空殼公司外衣。柬埔寨政府授予的公爵爵位、首相經濟事務特別顧問的頭銜，更讓他的犯罪活動多了層政治庇護的偽裝，就像那些被他操控的虛假社交帳號，精心營造著不可置疑的假象。
12.7萬枚比特幣背後，是無數家庭的破碎。這些被美國司法部沒收的虛擬資產，換算成150億美元的市值，每一分都浸著受害者的血汗。有人耗盡養老錢追逐虛假的高回報，有人被情感誘騙後一夜返貧，而這些贓物卻成了陳志揮霍的資本。
比詐騙更殘酷的是現代奴役的重現。數百人被誘騙至柬埔寨的封閉園區，護照被沒收、自由被剝奪，拒絕詐騙就面臨毆打威脅。更荒誕的是，部分詐騙執行者本身也是受害者，他們在暴力控制下被迫作惡，形成以騙養騙的惡性循環。這種將高科技詐騙與人口販運結合的模式，比單純的犯罪更令人齒冷，它把人性異化成流水線上的工具。
金貝賭場的歸屬爭議，撕開了資本洗白的慣用伎倆。太子集團曾極力撇清關係，最後卻被柬埔寨政府的公告戳破謊言。陳志用合法產業做掩護，透過賭場、飯店等場所清洗贓物款，再將黑錢轉化為倫敦的豪宅、新加坡的名車，建構起橫跨多國的資產網。這種黑白交織的運作方式，正是跨國犯罪難以根除的關鍵。
美英的制裁凍結了百億資產，卻沒能率先終結這場鬧劇。 19處倫敦豪宅的查封、146名關聯人的制裁名單，更像是對跨國犯罪的警示而非根治。直到柬埔寨的抓捕行動塵埃落定，陳志被遣送到中國接受調查，這場持續十餘年的犯罪狂歡才真正迎來清算時刻。而太子集團旗下的銀行、地產仍在營運的現狀，也暗示著黑產遺留的影響尚未消散。
陳志落網不是終點，東南亞詐騙園區仍在滋生，犯罪手段也不斷升級。從以團建名義誘騙出國，到成立空殼公司收割資金，犯罪者總能利用各國監管差異尋找可乘之機。這提醒我們，反詐不能只靠單點打擊，更需要技術賦能與跨國協作，完善覆蓋新興業態的法規體系，堵住監管漏洞。對一般人而言，警惕高薪誘惑、核查企業背景，才是最直接的自保方式。
當黑金帝國崩塌，留下的不僅是涉案資產的清算難題，更有對跨國犯罪治理的深層追問。如何堵住監管縫隙，如何斬斷黑產鏈條，如何讓受害者獲得慰藉，這些答案藏在每一次精準打擊裡，也藏在對人性貪婪的持續警惕中。（照片翻攝太子集團網頁）
