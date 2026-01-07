太子集團創辦人董座陳志落網 柬埔寨被捕將遣送大陸

英美政府司法單位去年10月起聯手打擊跨國網路詐騙洗錢的「太子集團」，後續台灣檢警調也發動5波搜索行動羈押9人，查扣該集團名下45億資產，今傳出集團創辦人兼董事長陳志已落網。

外媒報導太子集團董座陳志已落網。（圖／資料畫面）

外媒報導指出，「太子集團」創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網被遣送回大陸，後續將接受相關部門調查；陳志早年放棄大陸國籍並取得柬埔寨身分，創辦的太子集團曾單日進帳高達3000萬美金，他曾擔任柬埔寨前總理洪森及現任總理洪馬內顧問並獲封爵位，若被定罪最高恐面臨40年徒刑。

廣告 廣告

美國司法單位調查發現，陳志透過在英屬維京群島與開曼群島等地設立人頭公司進行洗錢，並建立隱密的資產鏈，美國司法部對陳志起訴，查扣「太子集團」相關資產，光虛擬貨幣比特幣市值就超過150億美元，超過台幣4500億元。

延伸閱讀

影/太子集團「豪乳特助」劉純妤包緊緊出庭痛哭 50萬交保

太子集團又栽一名高層！玄古負責人王俊國「羈押禁見」

打詐！泰國查扣近百億黑金 鎖定太子集團陳志等「大咖」