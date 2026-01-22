太子集團創辦人被捕後獎學金中斷 柬埔寨政府承諾補助400多名學生學費

柬埔寨學生今天(22日)告訴法新社，在獎學金遭中斷後，政府已承諾替他們支付大學學費；此前，柬埔寨當局在本月稍早逮捕涉詐騙活動的太子集團控股(Prince Holding Group)董事長陳志，由他提供的400多筆獎學金突然被取消。

柬埔寨當局本月稍早逮捕陳志，並將他遣返中國。當局指控他在柬埔寨經營網路詐騙，非法獲利數十億美元。

美國當局去年10月起訴出生於中國的陳志，指控他涉及詐騙與洗錢活動。檢方並指稱，曾任柬埔寨領導人顧問的陳志，其創立的企業「太子集團」實際上是跨國網路犯罪集團的幌子。

這名遭國際制裁的商人也於2015年成立基金會。該基金會網站顯示，一項以他命名的獎學金於2021年啟動，資助柬埔寨學生攻讀學士學位。

金邊皇家大學(Royal University of Phnom Penh, RUPP)多名學生告訴法新社，他們20日接獲太子集團代表通知，他們的全額獎學金與生活補助已被取消。

20歲、主修電腦科學的納拉克(Narak)說：「他們說公司出了問題。」

但納拉克表示，校方今天已告知獎學金得主，「教育部將負擔學費，直到我們畢業為止」。

柬國教育部發言人坤．維切卡(Khuon Vicheka)告訴法新社，官員正與各大學合作，確保獲頒該獎學金的418名學生能完成學業。她說：「我們不會拋下他們。」

太子集團當初宣布設立獎學金的聲明指出，該計畫將協助「培育、滋養並教育未來的領袖」。

來自鄉村、家境清寒的納拉克說，這筆自2024年底開始提供、每年500美元學費加上每月50美元生活補助的獎學金，「減輕了家裡的負擔」。

不過，這名大三學生表示，在去年得知陳志涉嫌電信詐騙的指控後，他感到「非常內疚」，甚至一度考慮放棄這項獎學金。

出於安全考量，僅透露名字的納拉克對法新社說：「如果他做違法生意，我認為他可能想透過教育來洗錢，因為人們不太會對此起疑。」

另一名21歲、同樣就讀金邊皇家大學的學生表示，獎學金終止讓他感到憂心，但這名資訊科技系大三生對這位前電信詐騙大亨並無太多同情。

他說：「如果他(陳志)真的犯下那些被指控的罪行，就應該依法接受制裁。」