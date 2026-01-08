太子集團創辦人陳志「柬埔寨落網」！將遣送中國

根據廣西雲客戶端1月7日最新消息，柬中兩國執法部門經過數月聯合調查，於1月6日成功逮捕太子集團董事長陳志等3名中國公民，並於7日依法移交中國相關部門。柬埔寨內政部表示，陳志已於去年12月經國王頒布敕令，正式被剝奪柬埔寨國籍。

陳志1987年出生於中國福建福州連江，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔任太子集團董事長。這位擁有英國與柬埔寨雙重國籍的商業人物，曾多次出入境台灣，累計超過10次。

美國司法部於去年10月14日在紐約聯邦法院正式起訴陳志，罪名包括電信欺詐與洗錢。美國檢方將太子集團稱為「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」。根據調查，陳志自2015年開始布局犯罪網絡，在全球30多個國家設立表面合規的企業作為掩護，核心犯罪據點位於柬埔寨。

多家媒體報導指出，陳志以開發房地產項目為幌子，系統性構建跨國犯罪網絡。該集團透過偽造高薪職位誘騙勞工，將受害者非法拘禁於西港等地的封閉園區，脅迫從事加密貨幣「殺豬盤」詐騙活動。截至目前，該集團控制柬埔寨境內10處以上非法拘禁站點，操縱超過7.6萬個虛假網絡身份實施跨境詐騙。

美國財政部數據顯示，過去幾年美國因網絡投資詐騙損失超166億美元，2024年美國人因東南亞詐騙活動損失至少100億美元，同比增長66%。美方指控陳志和太子集團是此類案件的重要推手。

去年11月，太子集團曾發表聲明否認指控，聲稱相關指控毫無根據。然而，美英兩國已將太子集團列入制裁名單，韓國政府也於去年11月對包括太子集團、陳志在內的132家實體及15名個人實施制裁。

