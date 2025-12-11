太子集團又栽一名高層！玄古負責人王俊國「羈押禁見」

台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，12月9日發動第四波搜索行動，拘提玄古管理顧問公司負責人王俊國、博高公司負責人吳宜家等6人，並查扣現金1300萬元，經檢方複訊後，王俊國因涉嫌替太子集團洗錢並將現金轉交給天旭公司，於今天（11日）遭北院裁定羈押禁見。

太子集團再有一名高層被羈押。 （圖為搜索畫面／調查局提供）

專案小組調查發現，太子集團曾透過香港博高公司名義購入4艘豪華遊艇，總價值近10億元,並停泊於基隆碧砂漁港，這些遊艇由博高公司負責人吳宜家及玄古管理顧問公司招募員工負責管理，然而,其中3艘遊艇在案發前已陸續變賣，最後1艘也於今年駛離台灣。

太子集團的爆乳特助劉純妤。 （圖／中天新聞）

博高公司登記負責人吳宜家原本被諭知以300萬元交保，但因湊不齊保金，檢方於昨日晚間降保至270萬元，並限制住居、出境出海及實施科技監控。吳女的丈夫吳柏毅同為香港博高備位董事,以100萬元交保並限制出境出海，其餘被告包括遊艇船長黃慶德80萬元交保、玄古公司行政人員傅璻如60萬元交保、玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，均限制出境出海。

太子集團總裁陳志仍逍遙法外。( 圖／翻攝畫面）

而台北地檢署從11月4日啟動首波搜索行動以來，至今已累計羈押8人,包括天旭公司負責人王昱棠、財務主管陳麗珊、車輛管理人邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚,以及玄古公司負責人王俊國。

檢方目前向法院聲請扣押太子集團的不法所得內容，已涵蓋18筆不動產、48個車位、26輛豪車及多個銀行帳戶，總價值高達45億2766萬餘元，專案小組持續追查發現，太子集團在台建立現金流組織，由王俊國負責將犯罪所得供天旭公司使用,形成龐大的洗錢網絡，目前他雖已被羈押禁見，但相關調查仍不停歇，持續在進行中。

