太子集團台洗錢OBU源頭曝光 匯致國際負責人80萬交保

記者楊佩琪／台北報導

替太子集團處理境外紙上公司，藉此透過OBU管道洗錢入台的匯致國際負責人盧冠安，被以80萬元交保。（圖／翻攝畫面）

柬埔寨太子集團首腦陳志在柬埔寨被逮，並遣送回中國，台北地檢署持續針對太子集團在台洗錢案偵辦，8日發動第7波搜索行動，拘提匯致國際商務公司負責人盧冠安，及太子集團旗下尼爾創新公司幹部賴榮駿等一共10名被告到案，經漏夜複訊後，盧男被以80萬元交保，賴男50萬元交保，另北檢也再度約談在台主嫌王昱棠的助理詹雯卉，先前已80萬元交保，此次加保50萬元。

太子集團在台公司尼爾創新幹部賴榮駿，50萬元交保。（圖／翻攝畫面）

檢調向上溯源柬埔寨太子集團在台金流，發現集團為跨國洗錢，透過匯致國際商務公司在台協助集團境外紙上公司之設立及營運，使得在台灣可透過OBU（國際金融業務分行帳戶 Offshore Banking Unit）帳戶，將洗錢金額流入台灣。賴榮駿則負責尼爾創新與匯致公司盧冠安間的聯繫。

廣告 廣告

檢調另發現，太子集團除在台成立博弈公司天旭國際科技，也成立誠帷數位科技、澄映科技2家博弈公司，參與洗錢業務。台北地檢署8日指揮調查局台北市調查處、刑事局等單位，兵分10路搜索，拘提盧冠安、賴榮駿及誠帷、澄映2家公司主管、幹部等一共10人，並約談集團在台操盤手王昱棠的助理，已被以80萬元交保的詹雯卉說明。

太子集團台灣操盤手王昱棠的助理詹雯卉，加保50萬元。（圖／翻攝畫面）

全案目前被羈押的被告共9人，包括王昱棠、天旭國際科技人資長辜淑雯、幹部邱子恩、李守禮，以及尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技財務主管陳麗珊，還有負責替陳志在台灣管理豪華遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國，加上日前新增的台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志。

更多三立新聞網報導

台積電又1工程師涉內鬼案起訴 法院裁定繼續羈押禁見

台積電內鬼案！工程師收押禁見理由 登入資料庫取得關鍵技術資訊

太子集團陳志落網！北檢再拘提10共犯到案 溯源破在台OBU洗錢管道

台積電內鬼案再2人起訴 移審智慧法院開庭決定是否續押

