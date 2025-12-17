太子集團名下34輛豪車 北檢將進行變價拍賣

太子集團在台最高領導人李添的台灣特助李守禮(圖左資料照，圖右12/17提訊)。呂志明攝



北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，除了追查集團在台違法洗錢、線上博奕外，也積極查扣犯罪所得，其中已查扣的34輛豪車，除了已過戶到車商的3輛豪車，車商認為已完成交易，主張車子為己所有不同意變價之外，其餘的大部分車輛，在徵詢車主同意後，將著手進行變價拍賣。

專案小組今(12/17)上午提訊太子集團在台最高領導人李添的台灣特助李守禮，李男見到記者拍照，迅速將頭扭到一邊。呂志明攝

檢警在今(12/17)日再次提訊這些豪車主要車主、太子集團在台灣領導、中國籍李添的在台特助李守禮，就變價拍賣豪車一事進行偵訊，據悉，就李添的部分，由於李添一直傳喚未到案，專案小組認定這些豪車均屬於犯罪所得，將依法進行變價拍賣，同時將以公示送達的方式告知。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。調查局提供

總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團，創始人兼董事長陳志，涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局，該騙局從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元。

太子集團在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務。然而，陳志及其集團高層暗中將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。當陳志及其共謀者，隨後將部分犯罪所得用於奢侈旅行和娛樂，並進行奢侈消費，例如購買手錶、遊艇、私人飛機、度假別墅、豪車。

其中太子集團位於台灣的據點進行洗錢，集團成員利用母公司挹注的資金在台大量購買豪宅、名車，當台北地檢署分案偵辦後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個，兩者光實價登錄計價就達38億1421萬餘元。此外，還有各式豪華名車34輛，以及銀行帳戶60個，存款餘額2億3587萬餘元，全部扣押物總價值近50億元。

據了解，集團在台最高領導者、中國籍的李添，非常喜愛名車，這34輛被查扣的豪車，至少有20多輛屬李添所有，檢察官認為這些查扣的豪車應該為集團犯罪所得，由於這些豪車保存不易，為了避免因時間久置導致這些豪車的價值減損，因此積極規劃將這些犯罪所得進行變價拍賣。

