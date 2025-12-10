太子集團名下4遊艇疑為洗錢工具 香港博高在台帳房聲押禁見

香港博高在台設立玄古管理顧問公司第二任負責人、同時也是博高在台重要帳房王俊國。呂志明攝



北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，追查太子集團曾經停泊在台灣的4艘豪華遊艇，發現這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，12月9日發動第4波搜索、拘提涉案6人到案，經檢察官訊問後，認為管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立玄古管理顧問公司現任負責人王俊國，涉犯《洗錢防制法》等罪，且有羈押的事實及必要性，今(12/11)日凌晨向法院聲請羈押禁見。

替太子集團管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家。呂志明攝

香港博高公司登記負責人、玄古公司第一任負責人吳宜家，同樣涉犯《洗錢防制法》等罪，諭知270萬元交保、限制出境出海及限制住居，並實施科技監控。香港博高備位董事、吳宜家的丈夫吳柏毅100萬元交保；船長黃慶德80萬元交保；玄古管理顧問公司行政人員傅璻如60萬元交保；玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，這4人均限制出境出海。

廣告 廣告

太子集團所屬遊艇的船長黃慶德。呂志明攝

據了解，船長黃慶德還是一位釣魚高手，網紅KID曾在他指導下，在2017年釣到一條7斤的迦納魚，那條魚是他當時所釣到最大的一條，KID還在臉書PO出2人在船長與大魚合影的照片。

由陳志（左圖）擔任董事長的太子集團，發出聲明否認違法。翻攝太子集團官網

總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團，創始人兼董事長陳志，涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局，該騙局從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元，並將部分犯罪所得用於奢侈旅行和娛樂，並進行奢侈消費，例如購買手錶、遊艇、私人飛機、度假別墅、豪車。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。資料照。調查局提供

太子集團在全球各地設立不少據點，利用合法公司做為掩護進行洗錢，在台灣的據點，集團成員利用母公司挹注的資金在台大量購買豪宅、名車，當台北地檢署分案偵辦後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個、以及各式豪車34輛。

香港博高公司備位董事、吳宜家的丈夫吳柏毅。呂志明攝

專案小組查出，除了目前已查扣的豪宅、豪車外，太子集團旗下還有4艘豪華遊艇，其中3艘已在案件尚未爆發前就陸續變賣，而最後1艘也早在今年1年間駛離台灣，表面上，遊艇專供太子集團高層來台享樂之用，但專案小組懷疑遊艇似乎另有用途。

負責遊艇事務的玄古顧問公司的行政人員傅璻如。呂志明攝

專案小組發現，4艘豪華遊艇原本全都登記在香港博高公司名下並停泊在台灣碧砂漁港，博高幕後老闆為陳志親信、已入籍柬埔寨的中國男子吳逸先，吳找了他的姊姊、嫁來台灣的陸配吳宜家擔任香港博高公司負責人，博高為了管理遊艇，特別在台灣設立玄古管理顧問公司招募台灣員工，而現任玄古公司的負責人王俊國，還是博高的重要帳房。

香港博高在台設立的玄古管理顧問公司登記負責人許晉碩。呂志明攝

表面上，這些遊艇供做集團成員來台享樂之用，但專案小組追查發現，陳志特別找親信在香港開設博高公司專門管理遊艇，還將遊艇停泊在台灣，並在台灣招募人才成立玄古公司專責處理遊艇業務，且用一段時間就變賣，最後博高還結束玄古公司在台業務，因此懷疑這些遊艇不僅僅是娛樂用途，還可能充當行動金庫，進行跨國走私資金。

昨日，承辦檢察官謝仁豪、主任檢察官林彥均指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站、內政部警政署刑事警察局第九大隊、台北市政府警察局信義分局等單位，執行第4波搜索行動，持法院核發搜索票，搜索吳宜家、王俊國等6名被告住居所及2家公司共14處所，並拘提吳宜家、王俊國等6人到案說明。

更多太報報導

雷艾美非洲搭帳篷驚獅豹陪睡 「聲音近到彷彿就在旁邊」

共機雷達照射日本F-15！美國發聲挺日、我外交部跟進

雙城論壇12/27起舉辦2天1夜 陸委會提醒：聚焦市政交流