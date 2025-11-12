太子集團和平大苑管理人30萬交保！北檢抗告失敗 高院駁回

記者楊佩琪／台北報導

負責管理和平大苑11戶豪宅的凃又文獲30萬交保，北檢提起抗告，高院駁回。（資料照/翻攝畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台設據點洗錢案，4日拘提台灣操盤人王昱棠等24人到案，訊後王昱棠等4人聲押獲准，負責管理台灣據點和平大苑的管理人凃又文，則獲30萬元交保。對此北檢提起抗告，高等法院12日裁定駁回。

高院認為，原審裁定以被告涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，但依卷內事證，並無串證、滅證之虞，無羈押必要而以30萬元交保並限制住居，並無違誤或不當，應予維持。

檢察官雖指尚有共犯未到案，且凃女確實有串證、滅證及逃亡之虞，但依凃女到案後情狀及卷內相關事證，並無串滅證之虞，原審諭知強制處分，對凃女而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，因此抗告無理由，應予駁回。

根據檢警調追查，柬埔寨太子集團董事長陳志為確實掌控在台博弈及洗錢業務，由其心腹，中國籍男子李添找台籍男子王昱棠擔任台灣操盤手，再找來女子辜淑雯擔任線上博弈公司，天旭國際科技人資長，另又找來男子李守禮擔任其台灣特助，協助添購11輛豪華名車，並交由台灣籍司機邱子恩管理。

獲30萬交保的凃又文，則被找來負責管理集團買下的和平大苑11戶豪宅，在陳志被美國司法部起訴後，聽從李添指示，把部分資金轉移到空殼公司尼爾創新名下，檢方認定涉犯洗錢，4日被拘提到案。

另檢警調展開行動前，因和平大苑管委會通報，凃女得以得知檢警調上門要查驗停在和平大苑地下停車場26輛豪車，趕緊通報李添及王昱棠等人，使得李添指示李守禮、邱子恩2人連夜將部分豪車開離和平大苑，轉往他處藏放，並辦理過戶，隱匿財物、金流。

