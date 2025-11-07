太子集團和平大苑11戶管理人30萬交保 北檢將提抗告

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團涉在台洗錢案，4日拘提天旭國際科技、台灣太子負責人王昱棠，以及天旭人資長辜淑雯、太子集團董座陳志親信李添的特助李守禮，與幹部邱子恩、管理和平大苑11戶豪宅的管理人凃又文到案，訊後均聲押禁見。台北地方法院召開羈押庭，結果裁定凃又文30萬元交保、限制住居。對此，北檢表示將提抗告。

陳志在台原委任由男子張剛耀擔任台灣太子不動產投資公司負責人，並打理和平大苑11戶豪宅及房貸資金，實質掌控設址在和平大苑裡澄碩、邁羽、睿都、博居等空殼公司之經營。

未料張剛耀「黑吃黑」A走9億餘元資金並潛逃，陳志一方面在台以公司名義對張剛耀提起訴訟，一方面重新找來心腹中國籍男子李添、新加坡籍男子楊新發重整台灣據點。

為確實掌控在台的博弈及洗錢業務，李添找上王昱棠任操盤手，再找辜淑雯擔任線上博弈公司天旭國際科技人資長。另找來李守禮擔任其台灣特助，協助李添陸續購入11輛豪華名車，停放在和平大苑地下停車場，交由幹部兼司機邱子恩保管。

至於凃又文，主為負責管理和平大苑11戶豪宅。在陳志被起訴、制裁事件爆發後，涉嫌聽從李添指示，將錢移轉到另間空殼公司尼爾創新帳戶下，被認涉及洗錢，也被檢警調拘提到案，複訊後聲請羈押。不過北院裁定30萬元交保、限制住居。

