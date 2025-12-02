太子集團員工申請失業給付可以嗎？北市府：303位受僱者有23位申請

柬埔寨太子集團涉及跨國詐騙與洗錢，震驚國際社會，國民黨台北市議員耿葳今（2）日質詢時揭露，太子集團在台北市設立的公司因資產被凍結而導致員工失業，員工申請失業補助，詢問市府態度。

台北市勞動局表示，地方政府在程序上僅為受理，最終是否發放，則要看中央勞保局，會註記並把資料提供中央參考。

太子集團員工失業 23人申請失業給付

太子集團從2016年起，陸續在台灣設立空殼公司，進行詐騙與洗錢的犯罪行為，時間長達9年之久。

資料顯示，太子集團共有12家公司設於台北市，這些公司的資本額不一，最高達1億5千萬元，也有約10萬元左右，由於公司財產遭到凍結，部分涉案幹部被收押，導致旗下員工生計斷炊、面臨失業。

根據勞動局資料統計，太子集團旗下，有8間沒有僱用員工，但有4間公司共僱用了303名員工。

耿葳表示，據傳這些公司除了從事詐騙與境內洗錢外，也涉及博弈事業，且員工的薪資待遇和福利據說不錯，並應有勞健保，傳出員工已有多人前往就業服務處申請失業給付，勞動局長王秋冬證實，目前申請失業補助的人數為23人。

議員質疑：救濟疑犯還是受害者？

耿葳質疑，現今詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市市民很多受害者錢都拿不回來，跨境詐騙受害者更是求助無門，市府是要優先救濟詐團員工，還是幫助受害者？

耿葳建議，市府應跨局處整合資料，勞動局應查證這些人是否具備勞工資格、是否為虛設行號的員工，並應先暫停給予失業補助，同時，警方也應嚴查每個員工的身份並造冊，而非只針對主嫌搜索拘提。

北市府：註記相關資料給中央

面對議員的質疑，台北市長蔣萬安強調，市府的立場是確保民眾及受害者權益，並全力協助檢調追究法律責任。

至於集團員工申請失業補助一事，勞動局長王秋冬表示，依據《就業保險法》規定，只要勞工有勞保且符合非自願性失業資格，原則上就符合登記的條件，然而，失業給付最終能否發放，則是由中央的勞工保險局決定，北市府也會將相關資料，包含警局提供的詳細人名等資訊，以註記的方式提供給勞保局參考。