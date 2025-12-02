太子集團員工申請失業給付 議員轟

涉及跨國詐騙洗錢的太子集團，透過空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，遭檢調扣押45.2億餘元，公司員工生計也受影響。台北市議員耿葳2日指出，已有23位公司員工向北市勞動局申請失業給付，她認為詐騙成員不應享有國家資源，市府應保護真正被害者。市長蔣萬安強調，市府會站在受害者立場協助檢調追究法律責任，太子集團公司員工申請補助，經勞動局受理登記再由勞保局決定是否給付。

耿葳昨在市政總質詢表示，太子集團自民國105年起，陸續在台設立空殼公司，以假公司之名行詐騙洗錢之實，涉嫌詐騙洗錢歷史長達9年，其中有12家公司設立在台北市，但因公司資產遭凍結，員工生計也出問題，遂向勞動局申請失業給付，可是真正的受害人卻無人關懷，這些詐騙成員不符合非自願離職，也不應領失業補助。

她指出，市府應跨局處整合已發生與未來或許可能發生的狀況，如警察局在拘提或製作筆錄時，應嚴查公司員工是否涉案；勞動局判斷員工是否為空殼公司員工；社會局也應對於誤入求職陷阱或詐騙的受害者，給關懷輔導及法律諮詢。

此外，耿葳說，詐騙有黃金救援30分鐘時間，市府應建立快速跨機關凍結機制，同時使用AI偵測異常交易，第一時間自動預警達到止損效果，另請蔣萬安在行政院會向金管會、銀行局、警政署、法務部建議，簡化被害人財產返還等待時間，同時擴大法律扶助與心理支持，用社會安全網照顧民眾，也要保證詐騙金流追查能透明化。

勞動局長王秋冬回應，集團在台北的8間公司無雇用員工，另4間共雇用303人，其中有23人申請失業補助，按照《就保法》規定，勞動局就業服務處會接受失業登記和申請，有勞保的勞工即符合非志願性失業，如有相關證明可登記申請，至於是否符合給付資格由勞保局決定，會將警察局提供的涉案名單註記給勞保局參考。

社會局長姚淑文說，檢警偵辦過程當中，社會局不一定會有被害人名單，後續會再與警察局合作，被害人如有需要法律諮詢或心理諮商，會再透過犯罪被害人保護協會共同給予協助。