太子集團員工申請失業補助 勞長：涉違法不得請領

涉嫌跨國詐騙洗錢的「太子集團」資產遭到凍結，旗下失業員工卻向北市府申請失業補助，引發議員痛批。勞動部長洪申翰今（3）天強調，如果涉及違法行為，將無法請領任何保險給付。此外，詐騙在台猖獗，打詐成效不彰也讓朝野立委罕見取得共識，討論是否效仿新加坡將詐騙列入鞭刑範疇，不過法務部態度依舊相當保守，認為要審慎評估。

涉嫌跨國洗錢詐騙的「太子集團」，在台資產包括豪車、豪宅通通都被凍結，總計價值大約45億，沒想到現在集團失業員工還向市府申請失業補助，讓議員直呼「真的太扯」，畢竟許多受害者求助無門，被騙的錢如今都還拿不到。勞動部長洪申翰表示，已和北市府聯繫，接下來會依個案事實認定，若經查證有違法行為，因法律行為違反禁止規定或公序良俗，均屬無效，意味著若涉及違法，政府一毛錢都不會給，展現中央強硬態度。

用鞭刑重懲詐騙犯？法務部態度保守：需審慎評估

而詐騙集團態度囂張令人深惡痛絕，也讓立委們研擬是否效仿新加坡的嚴刑峻罰，將詐騙行為列入鞭刑範疇。民進黨立委王世堅表態「可以討論」，因為未到致命的地步，卻能讓犯罪者留下一生最痛苦的記憶，達到嚇阻作用。國民黨立委洪孟楷也認為鞭刑、死刑都是要讓行兇者與犯罪者有所警覺。

藍綠對此都有類似想法，但法務部態度卻很保守，認為鞭刑會違反兩公約跟酷刑條例的疑慮，還須經過多方討論。全民關注政府是否提高刑度，畢竟當代詐騙橫行，提升打詐成效已經成為全民共同期待。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／桑輔成、林秉洲 責任編輯／馮康蕙

