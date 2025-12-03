太子集團員工申請失業補助 勞長：若有違法行為無法領

柬埔寨的太子集團涉嫌跨國詐騙，還在台灣設立公司，進行洗錢等的不法行為，被檢方扣押豪宅、跑車，凍結約台幣45億資產。公司倒閉後，有員工向北市勞動局申請失業補助，引發關注。

對此，北市府清查詐騙集團在台員工中，有23人申請失業補助。

台北市勞動局長王秋冬表示，「參加勞保的員工總共有303位，大概有23位來申請失業給付，我們的就服處只是受理，能不能核發、怎麼核發，其實是由勞保局來做最後的決定。」

對此，勞動部長洪申翰強調，會依申請人的事實狀況來做認定，查證如果有違法行為，將無法請領保險給付。勞保局則強調，以部長說法為依歸。

勞動部長洪申翰解釋，「法律的行為，如果違反禁止規定，或者是違反公序良俗的話，均屬無效，所以就會無法請領。」

政大勞工所名譽教授成之約指出，「從那個失業的原因來看，應該是符合相關的法律規定的，但是重點是，他是不是有實際參與這樣違法的行為，我覺得這要從個案來做認定。」

依法失業補助的請領資格，限定是非自願離職；離職前3年，保險年資須滿1年以上；在向公立就服機構登記求職後，14天內無法推薦介給就業或安排職訓，才可申請，給付時間最長6個月。

雖然洪申翰認為，有違法行為就無法請領給付，不過法界有不同看法。

律師高宏銘分析，「太子集團本身經營階層犯法是一回事，可是他的員工去投保勞保，那個是另外一回事。如果他們是共犯，那個是他們刑法上該負責任，給付的要件是行政法上的事情，這完全是不一樣。」

曾經擔任司法官的資深律師認為，司法上的刑事犯罪，不應該跟行政法的失業給付牽扯在一起，因為申請的個案不一定知悉公司從事犯罪行為，而且如果有投保事實，就有申請條件，法治國家不應該混為一談。

由於太子集團涉嫌詐騙，員工申請失業給付，社會觀感不佳，為了釐清相關爭議，勞動部本週將邀集北市勞動局開會討論。