太子集團員工申請失業補助 洪申翰：若違法均屬無效 將無法請領

政治中心／綜合報導美麗島電子報最新民調，民進黨支持度33.2%，國民黨支持度20.1%，民眾黨只剩8.2%，藍白相加比綠營還低，此外總統賴清德信任度與滿意度也緩步上升，而距離2026只剩不到一年，傳出綠營進入選戰模式，黨中央發言人卓冠廷與戴瑋姍將辭職回歸選區，人選將由立院黨團接手。民眾黨近期爆出走潮，創黨元老朱蕙蓉與發言人李有宜相繼退黨，士氣低迷也從民調上得到印證。國內朝野主要政黨好感度出爐。（圖／民視新聞）根據美麗島電子報最新民調，民眾黨支持度只剩8.2%，好感度僅有30.7%，國民黨支持度20.1%、好感度35.4%，民進黨支持度33.2%、好感度39.9%，藍白支持度相加比綠營還低，民進黨政黨民調攀升，總統賴清德滿意度也逐步回升，信任度上升0.6%來到42.3%，滿意度上升0.8%來到40.9%，兩項數據都是連三個月增加。立委(民) 賴瑞隆：「這段時間我們看到政府持續的有做事，持續的讓人民有感，也因此民調也持續的上升。」立委(國) 賴士葆：「一起努力啦，不管民調一時的啦，民調參考嘛，民眾黨還是有它一定的基層的支持度啦。」不只總統滿意度回升，卓內閣民調也往上走，滿意度與不滿度即將黃金交叉，而距離2026九合一選舉只剩一年不到，傳出為了因應選戰，執政黨將在明年農曆過年之際籌組「戰鬥內閣」，但黨中央否認。民進黨祕書長徐國勇強調總統民調已黃金交叉，駁斥有內閣改組想法。（圖／民視新聞）民進黨秘書長 徐國勇(12.01)：「我們現在的施政滿意度，其實從我們自己的民調，以及從震傳媒的民調都可以看得出來，我可以明白的告訴大家三個禮拜前，其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉了，我們的黃金交叉在信任度是穩定的，在這個狀況之下，我想沒有什麼所謂，內閣要改組了等等這些問題。」中央執政腳步越站越穩，沒有改組的準備，倒是黨中央，因為黨發言人卓冠廷與戴瑋姍將請辭回歸選區，曾任發言人的李坤城與林楚茵，可望再度回歸。立委(民) 吳思瑤：「我所知道的會從立院黨團來挖角，會讓立院黨團最熟知政治運作第一線的立委同仁來分工。」府院黨各自調整步伐，迎接2026地方大選。原文出處：美麗島電子報民調出爐 綠支持度33.2%、藍20.1%、白僅剩8.2% 更多民視新聞報導蔡正元竟認同陳水扁看法？親口認了：「她」恐重傷藍營2026選情表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐侯漢廷稱「家產1/2到1/3」做國防 卓冠廷：偷換概念不累嗎？

民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話