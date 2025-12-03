太子集團員工申請失業補助 洪申翰：若違法無法請領

（中央社記者郭建伸台北3日電）太子集團分公司倒閉後，員工卻向台北市政府申請失業補助。勞動部長洪申翰今天在立法院受訪表示，將以個案事實認定，但若違反禁止規定、公序良俗的話，在民法上均屬無效，將無法請領社會保險。

北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，台北市議員發現集團成立的公司倒閉，員工卻申請失業補助。台北市勞動局昨天表示，申請失業補助有23人，會註記並把資料提供中央參考。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，洪申翰於會前接受媒體訪問。

廣告 廣告

針對外送員專法草案，洪申翰表示，勞動部日前已預告外送員專法草案，預告期截止不久，這段期間收到許多意見，目前朝野立委都有版本，盼能在委員會好好討論，兼顧外送產業及外送員的權益。

此外，針對太子集團員工申請失業補助一案，洪申翰表示，勞動部已聯繫台北市府，接下來將以個案事實認定，但勞動部的態度是，經查證若有違法行為，行為若違反禁止規定、違反公序良俗的話，在民法上均屬無效，因此無法請領社會保險。（編輯：林淑媛）1141203