太子集團員工集體申請失業補助！蔣萬安認知情遭網酸「有政府好安心」 勞動部這樣說

太子集團員工集體申請失業補助，台北市長蔣萬安認知情掀起熱議。圖／攝影鄒保祥

柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙，在台9年內設立多家空殼公司，以購買奢侈品、房地產等方式洗錢，已被扣押合計價值高達45億元，近日有議員指出，太子集團竟有23名員工向台北市政府申請失業補助。對此，台北市長蔣萬安表示「市府確保受害者權益優先」，勞動部長洪申翰則說，若違反規定即公序良俗，「將無法請領社會保險」。

台北市議員耿葳2日在台北市議會質詢時指出，據傳太子集團員工福利不錯，也享有勞健保，45億元資金遭凍結後，竟有23名員工申請就業補助，認為這些人不符合非自願離職，不應該領取補助。

她也痛批，市府明知受害者錢拿不回來，反而「優先救濟」詐團員工，詢問市長蔣萬安是否知情。

台北市府保護詐團成員>受害者權益？蔣萬安這樣說...

台北市勞動局長王秋冬證實消息，表示員工若有保勞保，就符合非自願失業資格，根據資料顯示，太子集團12家空殼公司中，有4家公司聘用303名員工，有23人申請失業補助，「若拿到非自願性失業證明，原則上符合申請條件」，至於是否發放，將由勞保局審核資格。

蔣萬安回應，市府當然會站在詐騙受害者立場，確保民眾與受害者的權利為優先，並協助檢調追究相關法律責任，以及協助向中央反映優化被害人財產返還程序，相關失業補助申請勞動局程序上受理，但依法由勞保局做最終決定。

詐團失業被北市保護？網友大酸：果然是詐騙天堂

該段質詢曝光後有網友在PTT以「離譜！太子詐騙集團竟申請失業給付」為題發起討論，引起網友熱議，紛紛表示「爆乳的那位有申請嗎」、「詐團才有本錢符合勞基法」、「有政府好安心」、「真的是詐騙天堂」、「這23個不要臉的，要先辦吧」、「吃人不吐骨頭」。

失業補助詐團也可領？勞動部：若違反規定「無法請領」

勞動部長洪申翰今日受訪時表示，已聯繫台北市政府，未來將以個案事實認定，若經查有違法行為，或是行為違反禁止規定及公序良俗，在民法上均屬無效，「無法請領社會保險。」



